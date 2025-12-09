Operator podał liczby. 750 tysięcy osób już z tego korzysta

Światłowód Inwestycje ma powody do otwierania szampana. Operator ogłosił właśnie, że jego sieć światłowodowa ma już 750 tysięcy abonentów. Informację tę przekazał Krzysztof Wróbel, CFO spółki. Podkreślił on, że ten wynik to wyraźny sygnał dla rynku. Potwierdza rosnącą skalę modelu open access w Polsce oraz niesłabnący popyt na szybki Internet światłowodowy.

Miliony domów w zasięgu

Sama liczba aktywnych klientów to jednak nie wszystko. Imponująco wygląda całkowity zasięg sieci. Obecnie w zasięgu infrastruktury Światłowód Inwestycje znajduje się 2,4 mln gospodarstw domowych. To ogromna liczba mieszkań i domów jednorodzinnych, które mają techniczną możliwość podpięcia usług.

Plany na przyszłość są jeszcze bardziej ambitne. Spółka nie zamierza zwalniać tempa inwestycyjnego. Zgodnie z zapowiedziami, do końca 2032 roku liczba gospodarstw w zasięgu (tzw. Home Passed) ma wzrosnąć do 3,2 mln. Oznacza to kolejne tysiące kilometrów kabli położonych w najbliższych latach.

Możesz nie wiedzieć, że z tego korzystasz

Bardzo możliwe, że jesteś jednym z tych 750 tysięcy klientów, nawet o tym nie wiedząc. Światłowód Inwestycje działa jako operator hurtowy. Firma, której współwłaścicielem jest Orange Polska, buduje infrastrukturę i dba o techniczną stronę sieci, ale nie sprzedaje usług bezpośrednio klientom końcowym. Robią to znani operatorzy detaliczni.

Dzięki temu modelowi (open access) unikamy dublowania infrastruktury. Zamiast pęku kabli od różnych dostawców na klatce schodowej czy ulicy, mamy jedną, wydajną sieć otwartą dla wszystkich. To rozwiązanie jest nie tylko estetyczne, ale i ekonomiczne.

Wolność wyboru to podstawa

Największą zaletą dla klienta jest swoboda. Skoro sieć jest otwarta, na tych samych kablach swoje usługi świadczą niemal wszyscy rynkowi giganci. Na liście partnerów znajdziemy między innymi: Orange, Play, Plusa, T-Mobile, Netię, Vectra czy Ineę. Lista jest o wiele dłuższa, a możesz ją sprawdzić pod tym adresem.

Daje to ogromny komfort. Gdy kończy Ci się umowa z jednym operatorem, możesz bez problemu przenieść się do innego. Nie musisz martwić się o wiercenie nowych dziur w ścianach czy wymianę instalacji. Wystarczy podpisać nową umowę, a fizyczne łącze pozostaje to samo.