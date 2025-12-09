Wiadomości

To już potwierdzone: budowa elektrowni atomowej ruszy w grudniu tego roku

To już pewne: jeszcze w tym miesiącu ruszą prace nad budową pierwszej elektrowni atomowej w Polsce.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:05
Dziś rano Donald Tusk przechwalał się, że pierwsza elektrownia atomowa powstanie już wkrótce, a prace ruszą jeszcze w grudniu tego roku. I no cóż: słowa dotrzymał. Komisja Europejska właśnie wydała pozytywną decyzję, oraz przyznała nam miliardowe wsparcie na jej budowę. Pierwsza transza w wysokości 4 miliardów ma trafić do Polski jeszcze w tym miesiącu.

Pierwsza elektrownia atomowa w Polsce

Mowa tu o obiekcie, który powstanie w lokalizacji Lubiatowo–Kopalino na Pomorzu. Elektrownia ta ma oferować moc 3750 MW oraz zostanie wybudowana w nowoczesnej technologii AP1000. Stanie się ona więc bezpiecznym i czystym źródłem energii, niezależnym od warunków atmosferycznych, czy pory roku. Oczywiście jedna elektrownia nie zapewni bezpieczeństwa energetycznego całej Polsce. Jest to jednak dobry krok w tym kierunku.

elektrownia atomowa elektrownia atomowa w Polsce
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Kancelaria Premiera / x