T-Mobile kusi nowościami. Wszystko wyklikasz na tej stronie

Magentowy operator wprowadził nowe ułatwienie dla tych, którzy chcą skorzystać z oferty T-Mobile na kartę. Od teraz można to zrobić w całości online – przenieść numer od innego operatora lub kupić nowy, decydując się na eSIM wraz z natychmiastową aktywacją. W nowym procesie istnieje dodatkowo możliwość wyboru tradycyjnej karty SIM, którą dostarczy kurier bezpłatnie prosto pod wskazany adres.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na start operator proponuje ofertę z GO! XL, za którą klient zapłaci tylko 20 zł przez pierwsze 30 dni. Pakiet usług dostępnych w tej ofercie oznacza dostęp do nielimitowanych rozmów, SMS-ów, MMS-ów za 20 zł, na pierwsze 30 dni. Po tym czasie oferta będzie odnawiać się co 30 dni za 50 zł, wystarczy zapewnić środki na koncie.

Ponadto co 30 dni klient otrzymuje 200 GB w ramach oferty GO! XL, w tym 170 GB pakietu podstawowego oraz bonus 30 GB za doładowanie w wysokości 50 zł. Dodatkowo po aktywacji opcji „Rok Internetu” w aplikacji „Mój T-Mobile” przyznawane są z ofertą za 50 zł co 30 dni przez 12 miesięcy paczki danych w wysokości 833,25 GB, co daje 9999 GB rocznie.

YouTube Premium za darmo na 3 miesiące

T-Mobile kusi także innymi korzyściami. Z ofertą GO! XL klienci mogą od razu zyskać YouTube Premium bez opłat nawet do 3 miesięcy. Promocja jest przeznaczona dla nowych, pełnoletnich użytkowników YouTube Premium z aktywnym pakietem GO! XL (jednorazowo na numer), niekorzystających wcześniej z żadnych subskrypcji YouTube.