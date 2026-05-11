Kto ma najszybszy internet w Polsce? Nieoczekiwana zmiana miejsc

Internet 5G

W kwietniu w sieci 5G użytkownicy wykonali łącznie 71 tysięcy pomiarów, spośród których najwięcej przypadło na sieć Orange (21 tys. testów).

Zestawienie ze średnią prędkością pobierania na poziomie 328,2 Mb/s otwiera T-Mobile, bezpiecznie wyprzedzając Orange (301,9 Mb/s) oraz Play (235,9 Mb/s), podczas gdy stawkę zamyka Plus z wynikiem 106,6 Mb/s.

W przypadku prędkości wysyłania danych różnice w czołówce są znacznie mniejsze – liderem pozostaje T-Mobile (34,2 Mb/s), ale tuż za nim plasuje się Play (34,0 Mb/s) oraz Orange (33,5 Mb/s), a Plus odstaje od reszty z wynikiem 19,3 Mb/s.

Jeśli chodzi o opóźnienia ping, na najwyższym stopniu podium staje T-Mobile (20 ms), nieznacznie pokonując Orange (22 ms), Play (23 ms) oraz Plusa (26 ms).

Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] Testy T-Mobile 328,2 34,2 20 17 tys. Orange Mobile 301,9 33,5 22 21 tys. Play Mobile 235,9 34,0 23 19 tys. Plus 106,6 19,3 26 14 tys. Pokaż więcej

Internet mobilny

W ogólnej kategorii internetu mobilnego (3G, 4G i 5G) przeprowadzono łącznie 273 tysiące testów, a najczęściej sprawdzanym operatorem był Play (90 tys. pomiarów).

Liderem pod względem prędkości pobierania ponownie okazał się T-Mobile, oferując średnio 158,4 Mb/s i zostawiając w tyle Orange (138,5 Mb/s), Play (101,0 Mb/s) oraz Plusa (55,4 Mb/s).

Podobny układ sił widać w statystykach wysyłania danych: pierwsze miejsce należy do T-Mobile (21,5 Mb/s), drugie do Orange (19,9 Mb/s), na trzeciej pozycji melduje się Play (18,9 Mb/s), a zestawienie zamyka Plus (12,3 Mb/s).

W kategorii opóźnienia ping liderem zestawienia jest T-Mobile ze wskaźnikiem 23 ms, za którym znalazły się Orange (24 ms), Play (27 ms) i ostatecznie Plus z wynikiem 33 ms.

Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] Testy T-Mobile 158,4 21,5 23 58 tys. Orange Mobile 138,5 19,9 24 71 tys. Play Mobile 101,0 18,9 27 90 tys. Plus 55,4 12,3 33 54 tys. Pokaż więcej

Internet domowy

W segmencie internetu domowego przetestowano łącza ponad 1,7 miliona razy, przy czym zdecydowana większość prób (374 tys.) dotyczyła sieci Orange.

Zwycięzcą rankingu prędkości pobierania tym razem został Play Stacjonarny ze świetnymn wynikiem 293,5 Mb/s, wyprzedzając nieznacznie Orange (290,5 Mb/s) oraz Plusa Stacjonarnego (285,1 Mb/s). Miesiąc temu w tej kategorii triumfował Orange, a mijanka z Playem to jedyna ważna zmiana w kwietniu.

W pomiarach prędkości wysyłania tradycyjnie już bezapelacyjnym liderem jest INEA, która z wynikiem 244,0 Mb/s deklasuje rywali, wyprzedzając drugą Netię (133,6 Mb/s) oraz trzeciego Plusa (130,0 Mb/s).

W kwestii opóźnień ping najlepiej wypadły ex aequo sieci INEA i Toya (po 9 ms), zostawiając w tyle Plusa (12 ms) oraz firmę Exatel (13 ms).

Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] Testy Play Stacjonarny 293,5 67,9 14 209 tys. Orange 290,5 111,0 14 374 tys. Plus Stacjonarny 285,1 130,0 12 65 tys. Netia 280,8 133,6 14 105 tys. Vectra 274,1 56,3 15 119 tys. INEA 270,4 244,0 9 60 tys. T-Mobile Stacjonarny 267,3 122,5 15 105 tys. Toya 256,8 84,6 9 35 tys. Multimedia 226,2 40,5 16 40 tys. Exatel 166,0 95,8 13 13 tys. Starlink 157,6 29,1 25 38 tys. T-Mobile 109,5 28,6 26 161 tys. Orange Mobile 92,5 21,4 26 120 tys. Play Mobile 91,6 34,4 28 164 tys. Plus 42,3 14,4 37 127 tys. Pokaż więcej

Internet światłowodowy FTTH

Łącza światłowodowe zbadano w kwietniu blisko 700 tysięcy razy, z czego aż 249 tysięcy testów przypadło na infrastrukturę Orange.

W kategorii szybkości pobierania wśród dużych dostawców ogólnopolskich triumfuje Orange ze średnią 371,0 Mb/s, na drugim miejscu znalazł się Play Światłowód notujący 314,9 Mb/s, a stawkę liderów zamyka Netia z szybkością 305,1 Mb/s. Dobrze wypadły też INEA (295,8 Mb/s) i Plus Światłowód (285,7 Mb/s).

W kategorii wysyłania na pierwszej pozycji ponownie pozostaje INEA (272,3 Mb/s). Wśród innych dużych dostawców mocną pozycję ma też Netia (145,7 Mb/s), która wyprzedza Orange (140,3 Mb/s) oraz Plus Światłowód z wynikiem 130,3 Mb/s.

Jeżeli chodzi o wskaźnik ping wśród tych operatorów, bezkonkurencyjne, 6-milisekundowe opóźnienie dostarcza Toya, drugie miejsce ex aequo zajmują INEA i Oranhe (9 ms), natomiast Play i Netia notują remis z wynikiem na poziomie 13 ms.