UKE świętuje 20 lat działalności. Urząd przedstawił plan na przyszłość

Dwie dekady na polskim rynku

Jubileuszowe spotkanie odbyło się w siedzibie UKE. Wzięli w nim udział przedstawiciele administracji publicznej, operatorzy, eksperci oraz media. Wydarzenie podsumowało zmiany na rynku telekomunikacyjnym, pocztowym i w usługach cyfrowych. Była to okazja do przypomnienia technologicznej transformacji Polski.

Głos zabrał obecny prezes UKE, Przemysław Kuna. Przypomniał on o budowie konkurencyjnego rynku w minionych latach. Zaznaczył też rozwój gospodarki cyfrowej opartej na danych i technologiach. Według niego, UKE współtworzy dziś cyfrowy ekosystem państwa. Instytucja pozostaje ważnym partnerem dla rynku oraz administracji publicznej.

Strategia na lata 2026-2030

Piotr Kuriata, doradca prezesa UKE, przedstawił nowy plan działania urzędu. Strategia zakłada kierowanie organizacją w oparciu o wiedzę, dane i technologie cyfrowe. Dokument wskazuje listę głównych założeń. Są to między innymi:

centralizacja i standaryzacja danych oraz rozwój zaplecza analitycznego,

cyfryzacja i automatyzacja procesów,

wzmocnienie bezpieczeństwa informacji,

modernizacja struktury organizacyjnej i optymalizacja zasobów,

wdrożenie modelu pracy hybrydowej,

racjonalne zarządzanie majątkiem publicznym.

Ważnym elementem planu jest rozwój pracowników. Zmiany obejmą stabilizację wynagrodzeń, budowę ścieżek kariery oraz podnoszenie kompetencji. Kultura organizacyjna ma opierać się na współpracy, etyce i odpowiedzialności.

Zadania nowoczesnego regulatora

Urząd chce działać efektywnie i w sposób przejrzysty, a jego strategiczne decyzje mają być wspierane przez dane i technologie. UKE planuje pełnić rolę lidera zmian w obszarze zarządzania publicznego. Misją pozostaje zapewnienie działania mechanizmów regulacyjnych. Obywatele mają mieć stały dostęp do nowoczesnych i tanich usług wysokiej jakości.

Podczas obchodów odbyła się debata jubileuszowa. Wzięli w niej udział byli i obecni prezesi. Wśród nich znaleźli się Anna Streżyńska, Magdalena Gaj, Marcin Cichy, Jacek Oko, Przemysław Kuna oraz Krzysztof Dyl. Rozmowa dotyczyła fundamentów rynku, technologii i przyszłości prawa.

Wyzwania na kolejne lata

Uczestnicy panelu ocenili przeszłe decyzje regulacyjne. Ich zdaniem pozwoliły one na rozwój konkurencji i realne otwarcie rynku w Polsce. Przyniosło to dobre usługi i jedne z najniższych cen w Europie. Rola regulatora uległa wyraźnej zmianie. Dawniej budował on rynek, a dziś zarządza jego równowagą. Urząd musi przy tym reagować na nowości technologiczne.