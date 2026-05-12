Netia zrzuca bombę: Apple TV, Prime Video i SkyShowtime za darmo przez pół roku

Dzięki nowej umowie z właścicielami serwisów Prime Video (jest częścią oferty Amazon Prime) oraz Apple TV, Netia poszerza ofertę globalnych serwisów streamingowych, dostępnych wraz z internetem, do pięciu dostawców (dotychczas w ofercie Netii dostępne były: Disney+, HBO Max i SkyShowtime).

Netia szczególnie poleca nowy zestaw, w skład którego wchodzi dostęp do internetu w technologiach światłowodowych oraz trzy serwisy – Amazon Prime (który oprócz treści streamingowych Prime Video i gier, oferuje możliwość skorzystania z ofert specjalnych oraz szybkiej, darmowej dostawy produktów), Apple TV i SkyShowtime.

Zestaw ten zapewni klientom dostęp do bogatej biblioteki filmów, seriali i programów rozrywkowych. Każda z platform wnosi unikalną ofertę – od kinowych hitów, programy dokumentalne i rozrywkowe w tym cenione przez widzów seriale oraz filmy Prime Originals, przez setki wyjątkowych produkcji Apple Original, po głośne premiery i uznane tytuły dostępne w SkyShowtime – zachęca Netia.

W przypadku internetu na sieci własnej Netii w budownictwie wielorodzinnym w najszybszych wariantach (do 1 Gb/s oraz do 2 Gb/s), abonament za cały zestaw wyniesie 0 zł przez okres aż 6 miesięcy. Od 7. do 24 miesiąca abonament wyniesie odpowiednio 110 zł i 125 zł. Po okresie zobowiązania cena wzrośnie o 10 zł miesięcznie.