Action wyprzedaje prawdziwą perełkę. Warto biec, choćby tylko po to
Porządna ładowarka to podstawa. W końcu to ona jest łącznikiem między naszym smartfonem a siecią elektroenergetyczną. Na szczęście te z Action prezentują naprawdę wysoki poziom, a 65-watowa jednostka jest w świetnej promocji.
Swoją pierwszą ładowarkę z Action kupiłem w ubiegłym roku i nawet przygotowałem dla Was jej pełny test. Dziś natomiast sklep oferuje w niezwykle atrakcyjnej cenie produkt oznaczony marką Sitecom. A jest nią ładowarka o identycznych parametrach za jedyne 30,95 zł. Jeśli jest równie dobra — a wszystko wskazuje na to, że jest — to mamy prawdziwy hit, po który warto nie tylko biec, ale nawet jechać do sklepu. I to uwzględniając obecne ceny na stacjach.
Ładowarka z Action za grosze
I tak: wiem, że brzmi to tak, jakbym próbował Wam coś wcisnąć. Jednak Action to sklep stacjonarny. Nic z tego nie mamy, że do niego pójdziecie. Na hasło Telepolis.pl wypowiedziane przy kasie albo będą na Was dziwnie patrzeć, albo Was wyśmieją. Ta ładowarka najzwyczajniej w świecie przyciąga uwagę niską ceną i parametrami. I robiła to jeszcze przed promocją, bo wtedy była za 38,95 zł.
Widzicie to zdjęcie? Zrobiłem je w sobotę, jeszcze przed pojawieniem się gazetki promocyjnej Action na ten tydzień — nowe promocje są ogłaszane w poniedziałek wieczorem. Ot, uznałem, że to na tyle ciekawy produkt, że warto mieć go na oku. W końcu mówimy tu o 65-watowej ładowarce z portem USB-C, która oferuje także 18-W na porcie USB-A.
Haczyk? W zestawie nie znajdziemy kabla. Te na szczęście wciąż są dołączane do smartfonów, więc to nie jest wcale taki duży problem. Natomiast 30,95 zł za ładowarkę takiej mocy to oferta, którą trudno byłoby znaleźć nawet w chińskim sklepie. Natomiast Sitecom to też nie jest firma, która wypadła sroce spod ogona, a europejski producent, który chwali się, że na rynku jest od 25 lat.