Naukowcy stworzyli słoneczną mapę Polski. Sprawdź, ile da Ci fotowoltaika

Jest to narzędzie, które prezentuje mapę optymalnych warunków dla fotowoltaiki w Polsce. Opiera się ono na 350 tysiącach obserwacji w okresie 2015-2024. Uwzględnia ono nawet najpopularniejsze kąty nachylenia oraz orientację kierunkową paneli.

Atlas Energetyki Solarnej dla Polski

Możemy dowiedzieć się za jego pomocą nie tylko czy warto ustawić panele, ale także jak to zrobić, aby jak najwięcej z nich uzyskać. Na przykład wedle danych z 2024 roku najkorzystniejszym kierunkiem jest ten południowy oraz nachylenie paneli pod kątem 35 stopni. Miało się to przekładać na 1184 kWp na metr kwadratowy oraz maksymalną dzienną produkcję energii z jednego metra kwadratowego na poziomie 3,24 kWh.

Oczywiście dane z ubiegłych lat nie są gwarantem powtórzenia wyników w roku obecnym. Jednak dogłębna analiza wszystkich danych daje już jakieś pojęcie na temat tego, czego możemy się spodziewać, montując fotowoltaikę w swojej lokalizacji. Dzięki temu narzędziu sami możecie się przekonać, jak sytuacja wygląda u Was.