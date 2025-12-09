UKE podał stawki na 2026 rok. Tyle zapłacą operatorzy
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikował wyliczenia stawek za zakańczanie połączeń, które będą obowiązywać w 2026 roku. Wiemy już dokładnie, ile telekomy zapłacą sobie nawzajem za minutę rozmowy.
Dla przeciętnego użytkownika smartfonu pojęcia takie jak MTR czy FTR brzmią obco. Są to jednak kluczowe wskaźniki, które decydują o tym, jak wygląda nasz rynek telekomunikacyjny. Chodzi o opłaty hurtowe, jakie jeden operator musi przekazać drugiemu, gdy ich klienci do siebie dzwonią. Unia Europejska od lat dąży do obniżania tych kosztów. Właśnie poznaliśmy cennik, który wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku.
Unijne przepisy i polskie realia
Wysokość stawek reguluje Komisja Europejska. Ustalono je w eurocentach, co wymusza coroczne przeliczanie ich na polską walutę. Aby ustalić kwoty na 2026 rok, wzięto pod uwagę kursy wymiany z jesieni 2025 roku.
|L.p.
|Data
|Referencyjny kurs EUR - PLN
|1
|01.09.2025
|4,2665
|2
|01.10.2025
|4,2698
|3
|03.11.2025
|4,2560
|4
|Średnia powyższych referencyjnych kursów: 4,2641
UKE oparło się na danych Europejskiego Banku Centralnego z września, października i listopada. Wyciągnięta z nich średnia wyniosła 4,2641 zł za jedno euro. To właśnie ten przelicznik posłużył do ustalenia ostatecznych kwot, jakie w rozliczeniach między sobą będą stosować Orange, Play, Plus czy T-Mobile.
Mniej niż jeden grosz za minutę
Ile więc wyniosą opłaty? W przypadku telefonii komórkowej (stawka MTR) unijny limit to 0,2 eurocenta za minutę. Po przeliczeniu na złotówki daje to kwotę 0,0085 zł. Oznacza to, że minuta połączenia w hurcie kosztuje operatora niespełna jeden grosz.
Jeszcze taniej jest w przypadku telefonii stacjonarnej (stawka FTR). Tutaj bazowa stawka unijna wynosi 0,07 eurocenta. W polskich realiach na 2026 rok przełoży się to na zaledwie 0,0030 zł za minutę.
Niskie i przewidywalne stawki hurtowe to fundament tanich usług w Polsce. Dzięki temu, że operatorzy rozliczają się między sobą za ułamki groszy, mogą oferować klientom pakiety z nielimitowanymi rozmowami do wszystkich sieci bez obaw o wysokie koszty. Nowe stawki będą obowiązywać przez cały 2026 rok. To dobry zwiastun dla stabilności cen na rynku usług głosowych.