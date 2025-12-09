Koniec współpracy TEMU i Poczty Polskiej. Z innego sklepu przesyłki też nie dostaniecie
Kiedy opisywaliśmy współpracę Poczty Polskiej i Temu, to delikatnie mówiąc Wy, czyli nasi Czytelnicy nie tryskaliście optymizmem. Teraz jednak mamy najlepsze złe nowiny dla takich osób.
Otóż jest to koniec dalszej współpracy Poczty Polskiej z Temu. Koniec też znacznej części przesyłek z AliExpress, czy w ogóle z Chin realizowanych przez krajowego operatora, jeśli chodzi o przesyłki listowe z zadeklarowaną zawartością. Rzecz jasna wciąż będzie można liczyć na przesyłki kurierskie.
Koniec Poczty Polskiej i Temu
Nie jest to kwestia decyzji samej Poczty Polskiej, czy zmiany polskiego prawa, a zmiana Aktów Światowego Związku Pocztowego. Otóż z powodu zmian przepisów międzynarodowych przesyłki listowe z zadeklarowaną zawartością nie będą już obsługiwane. Oznacza to, że przesyłanie towarów tą drogą przestanie być możliwe.
Od 1 stycznia 2026 roku drogą listową można będzie przesyłać jedynie: dokumenty, zdjęcia, zaproszenia, oraz inne treści mające przekazywać informacje na dowolnym nośniku, o ile ten nie będzie stanowił towaru. Wciąż jednak możliwe będzie nadawanie przesyłek w formie paczek. To jednak znacznie podniesie ich koszt, co podważy sensowność zakupu co tańszych towarów w Chinach.