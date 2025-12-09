Koniec współpracy TEMU i Poczty Polskiej. Z innego sklepu przesyłki też nie dostaniecie

Otóż jest to koniec dalszej współpracy Poczty Polskiej z Temu. Koniec też znacznej części przesyłek z AliExpress, czy w ogóle z Chin realizowanych przez krajowego operatora, jeśli chodzi o przesyłki listowe z zadeklarowaną zawartością. Rzecz jasna wciąż będzie można liczyć na przesyłki kurierskie.

Koniec Poczty Polskiej i Temu

Nie jest to kwestia decyzji samej Poczty Polskiej, czy zmiany polskiego prawa, a zmiana Aktów Światowego Związku Pocztowego. Otóż z powodu zmian przepisów międzynarodowych przesyłki listowe z zadeklarowaną zawartością nie będą już obsługiwane. Oznacza to, że przesyłanie towarów tą drogą przestanie być możliwe.