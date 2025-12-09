Wiadomości

Koniec współpracy TEMU i Poczty Polskiej. Z innego sklepu przesyłki też nie dostaniecie

Kiedy opisywaliśmy współpracę Poczty Polskiej i Temu, to delikatnie mówiąc Wy, czyli nasi Czytelnicy nie tryskaliście optymizmem. Teraz jednak mamy najlepsze złe nowiny dla takich osób.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:46
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Koniec współpracy TEMU i Poczty Polskiej. Z innego sklepu przesyłki też nie dostaniecie

Otóż jest to koniec dalszej współpracy Poczty Polskiej z Temu. Koniec też znacznej części przesyłek z AliExpress, czy w ogóle z Chin realizowanych przez krajowego operatora, jeśli chodzi o przesyłki listowe z zadeklarowaną zawartością. Rzecz jasna wciąż będzie można liczyć na przesyłki kurierskie. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Koniec Poczty Polskiej i Temu

Nie jest to kwestia decyzji samej Poczty Polskiej, czy zmiany polskiego prawa, a zmiana Aktów Światowego Związku Pocztowego. Otóż z powodu zmian przepisów międzynarodowych przesyłki listowe z zadeklarowaną zawartością nie będą już obsługiwane. Oznacza to, że przesyłanie towarów tą drogą przestanie być możliwe. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Skrzynka na paczki, listy EXTRALINK Lockstar B-203
Skrzynka na paczki, listy EXTRALINK Lockstar B-203
-100 zł
759 zł - najniższa cena
Kup teraz 659 zł
Skrzynka na listy VOREL 78591
Skrzynka na listy VOREL 78591
0 zł
69.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 69.99 zł
Skrzynka na listy SASKA GARDEN 1067544
Skrzynka na listy SASKA GARDEN 1067544
0 zł
119.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 119.99 zł
Advertisement

Od 1 stycznia 2026 roku drogą listową można będzie przesyłać jedynie: dokumenty, zdjęcia, zaproszenia, oraz inne treści mające przekazywać informacje na dowolnym nośniku, o ile ten nie będzie stanowił towaru. Wciąż jednak możliwe będzie nadawanie przesyłek w formie paczek. To jednak znacznie podniesie ich koszt, co podważy sensowność zakupu co tańszych towarów w Chinach. 

Image
telepolis
Poczta Polska Temu Poczta Polska towary Poczta Polska Temu
Zródła zdjęć: DAMIAN JAROSZEWSKI / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Gazeta.pl