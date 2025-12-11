UOKiK odkrywa karty. Tak urzędnicy wyliczą kary dla firm

Tak UOKiK ustala wysokość kar

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił uściślić politykę karania. Właśnie opublikowano oficjalne wyjaśnienia, które zastępują dotychczasowe zasady stosowane do 2016 roku. Dokument pokazuje, jak urzędnicy będą podchodzić do wyceny przewinień firm. Chodzi o to, aby sposób ustalania grzywien był bardziej ustandaryzowany.

Punktem wyjścia dla każdej kary jest tak zwana kwota bazowa. Ustalono, że wyniesie ona co najmniej 0,01% obrotu przedsiębiorcy z poprzedniego roku. To podstawa, od której urząd zaczyna liczenie. Oczywiście górny limit pozostaje bez zmian – kara nie może przekroczyć 10% całkowitego obrotu firmy.

Wrażliwi klienci pod ochroną

Na ostateczną kwotę wpłynie to, w kogo uderzyła nieuczciwa praktyka. Urząd zapowiada, że weźmie pod lupę charakterystykę klientów. Jeśli działania firmy były wymierzone w grupę szczególną, na przykład seniorów, trzeba liczyć się z wyższą karą.

Istotny jest też rodzaj sprzedawanego towaru. UOKiK surowiej oceni naruszenia dotyczące usług niezbędnych do życia. Na baczności muszą się mieć dostawcy prądu, telekomy czy instytucje finansowe. Jeśli konsument nie może funkcjonować bez danej usługi, poziom wymaganej ostrożności od firmy jest po prostu wyższy.

Prosta matematyka urzędników

Nowe wytyczne wprowadzają system procentowy. Okoliczności łagodzące lub obciążające mogą zmienić wysokość kwoty bazowej o skokowe 5%. Co działa na korzyść firmy? Przede wszystkim dobrowolne usunięcie skutków naruszenia lub zaprzestanie praktyki jeszcze przed interwencją urzędu. Premiowana jest też ponadstandardowa współpraca z Prezesem UOKiK.

Z drugiej strony, katalog okoliczności obciążających jest zamknięty, ale dotkliwy. Jeśli firma dopuściła się już wcześniej podobnego naruszenia, zapłaci więcej. To samo dotyczy sytuacji, w której działanie było umyślne lub miało duży zasięg terytorialny.