Orange wprowadza cyfrową nowość. Będzie zwracać pieniądze

Kilka dni temu Orange zaskoczył nową usługą KlikAI, dzięki której z pomocą AI można w kilka minut wyklikać stronę internetową. Teraz wprowadza kolejną nowość, dość odległą od swojej podstawowej działalności – cyfrową usługę „Ubezpiecz z Orange” . Dzięki niej klienci mogą szybko, w jednym miejscu porównać kilka ofert i ubezpieczyć dom lub auto. Orange podkreśla, że to pierwsza w Polsce porównywarka ubezpieczeń w ofercie operatora telekomunikacyjnego.

Porównywarka „Ubezpiecz z Orange” została stworzona we współpracy z firmą bolttech, działającą na rynku insurtech, który łączy ubezpieczycieli z dystrybutorami na całym świecie. Na stronie: ubezpieczenia.orange.pl klienci mogą wyszukać i zestawić ze sobą propozycje ubezpieczeń z dwóch kategorii: dom i samochód. Z każdej z nich mają do wyboru znane marki ubezpieczeniowe. Wśród nich są m.in.: Beesafe, Benefia, Compensa, ERGO Hestia, mtu24.pl, Uniqa, Wiener i TUZ Ubezpieczenia. Platforma ma być stale rozwijana o nowe kategorie i partnerstwa z zakładami ubezpieczeń.

Ubezpiecz się, dostaniesz premię

Określając indywidualne parametry, użytkownicy otrzymają w porównywarce spersonalizowane oferty ubezpieczeń. Jeśli zdecydują się z nich skorzystać do końca lutego, w promocji mogą otrzymać premię nawet do 150 zł.

Dla pierwszych naszych klientów, którzy zakupią polisę OC + AC o wartości co najmniej 400 zł i zarejestrują swój udział, przygotowaliśmy dodatkowy bonus 100 zł premii, a dla osób wybierających ubezpieczenie domu 50 zł – zachęca Orange.

Żeby skorzystać z tej okazji i otrzymać premię, wystarczy wypełnić formularz na stronie ubezpieczenia.orange.pl w zakładce Cashback. Maksymalnie można uzyskać dwie premie w 12 miesięcy – jedną za ubezpieczenie nieruchomości i jedną za ubezpieczenie pojazdu.