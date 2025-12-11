Orange wprowadza cyfrową nowość. Będzie zwracać pieniądze
Orange znów zaskakuje swoimi nowościami. Tym razem operator ruszył... z porównywarką ubezpieczeń. Kto się skusi na promocyjną ofertę, może liczyć na zwrot pieniędzy nawet do 150 zł.
Kilka dni temu Orange zaskoczył nową usługą KlikAI, dzięki której z pomocą AI można w kilka minut wyklikać stronę internetową. Teraz wprowadza kolejną nowość, dość odległą od swojej podstawowej działalności – cyfrową usługę „Ubezpiecz z Orange” . Dzięki niej klienci mogą szybko, w jednym miejscu porównać kilka ofert i ubezpieczyć dom lub auto. Orange podkreśla, że to pierwsza w Polsce porównywarka ubezpieczeń w ofercie operatora telekomunikacyjnego.
Porównywarka „Ubezpiecz z Orange” została stworzona we współpracy z firmą bolttech, działającą na rynku insurtech, który łączy ubezpieczycieli z dystrybutorami na całym świecie. Na stronie: ubezpieczenia.orange.pl klienci mogą wyszukać i zestawić ze sobą propozycje ubezpieczeń z dwóch kategorii: dom i samochód. Z każdej z nich mają do wyboru znane marki ubezpieczeniowe. Wśród nich są m.in.: Beesafe, Benefia, Compensa, ERGO Hestia, mtu24.pl, Uniqa, Wiener i TUZ Ubezpieczenia. Platforma ma być stale rozwijana o nowe kategorie i partnerstwa z zakładami ubezpieczeń.
Ubezpiecz się, dostaniesz premię
Określając indywidualne parametry, użytkownicy otrzymają w porównywarce spersonalizowane oferty ubezpieczeń. Jeśli zdecydują się z nich skorzystać do końca lutego, w promocji mogą otrzymać premię nawet do 150 zł.
Dla pierwszych naszych klientów, którzy zakupią polisę OC + AC o wartości co najmniej 400 zł i zarejestrują swój udział, przygotowaliśmy dodatkowy bonus 100 zł premii, a dla osób wybierających ubezpieczenie domu 50 zł
Żeby skorzystać z tej okazji i otrzymać premię, wystarczy wypełnić formularz na stronie ubezpieczenia.orange.pl w zakładce Cashback. Maksymalnie można uzyskać dwie premie w 12 miesięcy – jedną za ubezpieczenie nieruchomości i jedną za ubezpieczenie pojazdu.
Orange przekonuje, że proces zakupu polisy jest szybki i wygodny. Sfinalizuje się go w kilka minut, przez internet, o dowolnej porze i bez wychodzenia z domu. W przypadku, gdy potrzebna jest pomoc, można porozmawiać telefonicznie z konsultantem. Z oferty usługi „Ubezpiecz z Orange” mogą skorzystać wszyscy, nie tylko klienci Orange.