Orange ułatwia żonglowanie numerami. Wszystko jest w apce

Pomarańczowy operator wprowadza w Orange Flex nowe opcje, dzięki którym użytkownicy będą mogli wygodniej zarządzać dodatkowymi numerami. Po aktualizacji aplikacji administrujący planami członków rodziny czy pracowników zyskają m.in. możliwość zakupu pakietów dla dodatkowych numerów ze swojego konta i zwiększoną kontrolę nad uprawnieniami użytkowników.

Pierwsza zmiana to odświeżone dolne menu. Dotychczasową Strefę kart SIM zastąpiły nowe zakładki: Mój numer oraz Grupa. W pierwszej z nich użytkownicy sprawdzą szczegóły własnego planu i dodadzą karty SIM lub eSIM do smartwatcha czy innych urządzeń. W drugiej znajdują się wszystkie opcje umożliwiające zarządzanie numerami bliskich i ustawianie ich uprawnień, w tym m.in. zakup pakietów dla dzieci, innych członków rodziny czy pracowników.

Administratorzy dodatkowych numerów zyskują też większą kontrolę. Operator zastąpił opcję Zapytaj o zakup szerszą funkcją Uprawnienia, która pozwala zdefiniować, co użytkownik danego numeru może zrobić samodzielnie, a o co musi poprosić administratora. Ustawianie uprawnień jest proste – wystarczy ustawić suwak w odpowiedniej pozycji. Dla każdego numeru można ustawić inne konfiguracje uprawnień.