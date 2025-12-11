Orange ułatwia żonglowanie numerami. Wszystko jest w apce
Po gruntownym odświeżeniu aplikacji Mój Orange operator zabrał się za inną ze swoich apek – Orange Flex. Nowa aktualizacja przynosi łatwiejsze zarządzanie dodatkowymi numerami.
Pomarańczowy operator wprowadza w Orange Flex nowe opcje, dzięki którym użytkownicy będą mogli wygodniej zarządzać dodatkowymi numerami. Po aktualizacji aplikacji administrujący planami członków rodziny czy pracowników zyskają m.in. możliwość zakupu pakietów dla dodatkowych numerów ze swojego konta i zwiększoną kontrolę nad uprawnieniami użytkowników.
Pierwsza zmiana to odświeżone dolne menu. Dotychczasową Strefę kart SIM zastąpiły nowe zakładki: Mój numer oraz Grupa. W pierwszej z nich użytkownicy sprawdzą szczegóły własnego planu i dodadzą karty SIM lub eSIM do smartwatcha czy innych urządzeń. W drugiej znajdują się wszystkie opcje umożliwiające zarządzanie numerami bliskich i ustawianie ich uprawnień, w tym m.in. zakup pakietów dla dzieci, innych członków rodziny czy pracowników.
Administratorzy dodatkowych numerów zyskują też większą kontrolę. Operator zastąpił opcję Zapytaj o zakup szerszą funkcją Uprawnienia, która pozwala zdefiniować, co użytkownik danego numeru może zrobić samodzielnie, a o co musi poprosić administratora. Ustawianie uprawnień jest proste – wystarczy ustawić suwak w odpowiedniej pozycji. Dla każdego numeru można ustawić inne konfiguracje uprawnień.
Kolejna istotna zmiana to zarządzanie wszystkimi numerami z jednego konta. Administratorzy dodatkowych numerów mogą teraz zarządzać wszystkimi opcjami bez konieczności logowania się na konta poszczególnych użytkowników. Kupowanie pakietów roamingowych, planów dla dzieci czy pracowników jest dostępne bezpośrednio w zakładce Grupa, co jest dużym ułatwieniem. Dodatkowo administratorzy zyskują szerszy wgląd w szczegóły konta użytkownika, np. mogą łatwo sprawdzić, jakie pakiety są na nim włączone.