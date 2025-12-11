Potężna kasa z Unii. Do wzięcia 14 miliardów euro

Miliardy euro na innowacje

Bruksela odkryła karty w sprawie finansowania badań na najbliższe dwa lata. Komisja Europejska przyjęła główny program prac w ramach Horyzontu Europa na lata 2026-2027. Gra toczy się o stawkę w wysokości 14 miliardów euro (niemal 60 mld zł). To ostatni tak duży rzut pieniędzy w obecnej perspektywie budżetowej.

Głównym celem jest utrzymanie Europy w grze na światowym rynku technologii. Unia chce być liderem w dziedzinie klimatu, ale też nie zamierza odpuszczać wyścigu o sztuczną inteligencję. Pieniądze mają trafić tam, gdzie są najbardziej potrzebne, by zapewnić nam odporność na kryzysy.

Czysty przemysł i mądre AI

Nowością w programie jest podejście "horyzontalne". Oznacza to, że Unia szuka projektów łączących różne dziedziny nauki. Największy nacisk położono na Czysty Ład Przemysłowy. Na ten cel przeznaczono aż 540 milionów euro (2,3 mld zł). Środki te mają przyspieszyć wprowadzanie na rynek technologii, które pozwolą przemysłowi emitować mniej zanieczyszczeń.

Drugim filarem jest sztuczna inteligencja. Tutaj budżet wynosi 90 milionów euro (380 mln zł). Nie chodzi jednak o byle jakie algorytmy. Unia chce wspierać AI, które jest bezpieczne i etyczne. Ma znaleźć zastosowanie w rolnictwie, służbie zdrowia czy przy tworzeniu nowoczesnych materiałów. To szansa dla europejskich firm na zbudowanie przewagi technologicznej.

Osobna pula, ponad 210 milionów euro (ok. 890 mln zł), trafi do inicjatywy Nowy Europejski Bauhaus. Chodzi o rewitalizację naszych osiedli i miast. Projekty mają łączyć w sobie zrównoważony rozwój z inkluzywnością społeczną.

Koniec z biurokracją?

Urzędnicy w końcu posłuchali głosu naukowców i przedsiębiorców. Nowy program ma być znacznie prostszy w obsłudze. To odpowiedź na narzekania o skomplikowanych procedurach, które odstraszały innowatorów. Dokumentacja jest krótsza o jedną trzecią w porównaniu do poprzednich lat.

Kluczową zmianą jest sposób finansowania. W połowie konkursów zastosowane zostaną ryczałty. Oznacza to mniej papierkowej roboty przy rozliczaniu wydatków. Dodatkowo, wprowadzono dwuetapową ocenę wniosków w wielu konkursach. Najpierw składasz krótki zarys pomysłu. Dopiero gdy ten się spodoba, musisz przygotować pełną dokumentację. Ma to oszczędzić wnioskodawcom czas i nerwy.