Zwroty równie łatwe jak sam zakup. Dyrektywa 2023/2673 stanie się faktem
Dyrektywa 2023/2673 to coś, na co czekają wszyscy konsumenci w UE, oraz przed czym drżą właściciele sklepów internetowych.
Do 19 grudnia bieżącego roku kraje członkowskie, w tym Polska muszą przyjąć nowe przepisy. Te natomiast mają wejść w życie od 19 czerwca 2026 roku. Czego one mają dotyczyć? Rzecz jasna zwrotów towarów i usług zakupionych za pomocą sklepu internetowego.
Dyrektywa 2023/2673
No dobrze, ale czego ona dotyczy? W dużym uproszczeniu: zwroty towarów mają być równie łatwe, jak ich zamawianie. Tym samym przycisk zwrotu ma być duży, umieszczony w widocznym miejscu, oraz nie znajdować się w żadnym ukrytym podmenu, a na stronie głównej produktu po dokonaniu zakupu. Zasada ta dotyczy wszystkich sklepów działających na terenie UE, niezależnie od ich wielkości.
Zasada ta obejmie również platformy sprzedażowe jak na przykład Allegro. Dodatkowo obejmuje to także usługi cyfrowe, jak i subskrypcje. Tym samym zwrot pieniędzy oraz rezygnacja z nich będą niezwykle łatwe i nie wymagające kontaktu z biurem obsługi klienta, a w pełni zautomatyzowane.
W przypadku niedotrzymania przez sklepy tych warunków kary mają być wprost proporcjonalne do ich obrotów. Tym samym unikniemy sytuacji, w której skończy się to poważnym ciosem dla małego sklepu, a duże firmy będą mogły rzucić je w koszta.