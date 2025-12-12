Sprzęt

Uwielbiany gadżet Apple otrzyma nową wersję. Zmieni się 5 rzeczy

Coraz pełniejszych kształtów nabierają informacje na temat lokalizatora Apple AirTag 2. Ten ma zadebiutować w 2026 roku. Wiemy, co się zmieni w porównaniu do pierwszej wersji.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:43
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Uwielbiany gadżet Apple otrzyma nową wersję. Zmieni się 5 rzeczy

Początkowo mówiło się, że lokalizator Apple AirTag 2 zadebiutuje w 2025 roku. Dzisiaj już wiemy, że raczej to nie nastąpi. Gadżet prawdopodobnie zostanie zaprezentowany w przyszłym roku. Przy okazji dowiedzieliśmy się, co ma się zmienić.

Dalsza część tekstu pod wideo

Apple AirTag 2

O zmianach w Apple AirTag 2 donosi Filipe Espósito z Macworld. Wzmianki na ten temat znalazł w nowej, wewnętrznej wersji iOS 26, do której miał dostęp. Wynika z nich, że lokalizator wprowadzi:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Lokalizator MILI MiTag HD-P16 Identyfikator Biały
Lokalizator MILI MiTag HD-P16 Identyfikator Biały
0 zł
44.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 44.99 zł
Lokalizator MILI MiTag HD-P16 Identyfikator Czarny
Lokalizator MILI MiTag HD-P16 Identyfikator Czarny
0 zł
44.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 44.99 zł
Lokalizator 4SMARTS SkyTag Odblask Biały
Lokalizator 4SMARTS SkyTag Odblask Biały
0 zł
89.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 89.99 zł
Advertisement
  • Ulepszony proces parowania.
  • Szczegółowe raporty dotyczące poziomu naładowania baterii.
  • Dokładniejsze śledzenie w zatłoczonych miejscach.
  • Ulepszona funkcja precyzyjnego wyszukiwania.
  • Ulepszone śledzenie, gdy AirTag 2 jest w ruchu.

Co ciekawe, wszystkie te zmiany mają oznaczenie "2025AirTag". To może sugerować, że początkowo nowa wersja lokalizatora rzeczywiście miała trafić na rynek w 2025 roku. W teorii nadal jest na to szansa, ale raczej znikoma. Prawdopodobnie AirTag 2 zadebiutuje na początku 2026 roku, być może razem z nowymi telefonami, bo firma z Cupertino ma w przyszłym szykować dwie osobne premiery.

Image
telepolis
#Apple Apple AirTag 2 Apple AirTag 2 specyfikacja AirTag 2 AirTag 2 co nowego
Zródła zdjęć: Tada Images / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PhoneArena, Macworld