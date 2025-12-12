Uwielbiany gadżet Apple otrzyma nową wersję. Zmieni się 5 rzeczy
Coraz pełniejszych kształtów nabierają informacje na temat lokalizatora Apple AirTag 2. Ten ma zadebiutować w 2026 roku. Wiemy, co się zmieni w porównaniu do pierwszej wersji.
Początkowo mówiło się, że lokalizator Apple AirTag 2 zadebiutuje w 2025 roku. Dzisiaj już wiemy, że raczej to nie nastąpi. Gadżet prawdopodobnie zostanie zaprezentowany w przyszłym roku. Przy okazji dowiedzieliśmy się, co ma się zmienić.
Apple AirTag 2
O zmianach w Apple AirTag 2 donosi Filipe Espósito z Macworld. Wzmianki na ten temat znalazł w nowej, wewnętrznej wersji iOS 26, do której miał dostęp. Wynika z nich, że lokalizator wprowadzi:
- Ulepszony proces parowania.
- Szczegółowe raporty dotyczące poziomu naładowania baterii.
- Dokładniejsze śledzenie w zatłoczonych miejscach.
- Ulepszona funkcja precyzyjnego wyszukiwania.
- Ulepszone śledzenie, gdy AirTag 2 jest w ruchu.
Co ciekawe, wszystkie te zmiany mają oznaczenie "2025AirTag". To może sugerować, że początkowo nowa wersja lokalizatora rzeczywiście miała trafić na rynek w 2025 roku. W teorii nadal jest na to szansa, ale raczej znikoma. Prawdopodobnie AirTag 2 zadebiutuje na początku 2026 roku, być może razem z nowymi telefonami, bo firma z Cupertino ma w przyszłym szykować dwie osobne premiery.