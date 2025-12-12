Uwielbiany gadżet Apple otrzyma nową wersję. Zmieni się 5 rzeczy

Początkowo mówiło się, że lokalizator Apple AirTag 2 zadebiutuje w 2025 roku. Dzisiaj już wiemy, że raczej to nie nastąpi. Gadżet prawdopodobnie zostanie zaprezentowany w przyszłym roku. Przy okazji dowiedzieliśmy się, co ma się zmienić.

Apple AirTag 2

O zmianach w Apple AirTag 2 donosi Filipe Espósito z Macworld. Wzmianki na ten temat znalazł w nowej, wewnętrznej wersji iOS 26, do której miał dostęp. Wynika z nich, że lokalizator wprowadzi:

Ulepszony proces parowania.

Szczegółowe raporty dotyczące poziomu naładowania baterii.

Dokładniejsze śledzenie w zatłoczonych miejscach.

Ulepszona funkcja precyzyjnego wyszukiwania.

Ulepszone śledzenie, gdy AirTag 2 jest w ruchu.