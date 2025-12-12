Zatrzęsienie nowości w WhatsApp. Sprawdź, co się zmieniło

WhatsApp, na swoim oficjalnym blogu, zaprezentował nowości, które zostały wprowadzone do aplikacji tuż przed świętami. Twórcy twierdzą, że dzięki nim kontakt z najbliższymi będzie łatwiejszy niż kiedykolwiek.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zmiany w aplikacji WhatsApp

Jedną z ciekawszych nowości są wiadomości głosowe po nieodebranych rozmowach. Nie zawsze mamy czasy, aby odebrać rozmowę. Szczególnie przed świętami wiele osób może być zabiegana. Dlatego WhatsApp pozwala teraz zostawić im wiadomość, coś na wzór poczty głosowej.

Następna nowość to reakcje na czatach głosowych. Możemy je udostępnić bez przerywania dyskusji. Z kolei podczas grupowej rozmowy wideo osoba, która aktualnie zabiera głos, ma być lepiej wyróżniona.

Kolejne zmiany związane są głównie ze sztuczną inteligencją Meta AI. W aplikacji WhatsApp pojawiła się nowa możliwość generowania obrazów na modelach Midjourney oraz Flux. Poza tym użytkownicy mogą animować dowolne zdjęcia, zmieniając je w krótki film.

WhatsApp ulepszył też pogląd linków na czacie. Adresy URL będą teraz skracane, aby nie zajmowały niepotrzebnego miejsca i nie zaśmiecały czatu. Poza tym można dodawać do rozmów teksty piosenek, interaktywne naklejki, a także pytania, na której mogą odpowiadać inny uczestnicy rozmowy.