Nie popełniaj tego błędu. Oszuści tylko czekają na przesłanie kodu

Oszuści tylko na to czekają. Chcą wykorzystać całe to zaaferowanie świątecznymi przygotowaniami, bo doskonale zdają sobie sprawę, że nasza czujność jest wtedy uśpiona. A wtedy łatwiej nas nabić w butelkę i wyłudzić pieniądze. Bywa, że i bezpowrotnie. Policjanci apelują, aby mimo całego tego zamieszania, pamiętać o zachowaniu ostrożności i dokładne sprawdzanie tego, kto tak naprawdę prosi nas o pieniądze.

Dalsza część tekstu pod wideo

BLIK najpopularniejszą metodą wyłudzania

Dwoje mieszkańców Chrzanowa, przekonało się na własnej skórze, jak bardzo skuteczne mogą być metody oszustów. Oboje stracili pieniądze, bo uwierzyli, że za pomocą popularnego komunikatora kontaktują się z nimi osoby bliskie. W pierwszym przypadku 42-latka była przekonana, że o pomoc prosi ją szwagierka i z myślą o niej, wygenerowała kod BLIK na 2000 złotych, aby w jej imieniu opłacić ważne zamówienie.

Z podobnym schematem działania spotkał się 29-letni mężczyzna, z którym skontaktowała się osoba podająca za jego małżonkę. Troskliwy mąż bez wahania wygenerował BLIK-a na 1600 złotych, aby opłacić transakcję internetową.

Nie postępuj pochopnie. Wyłudzenie kodu BLIK stało się w ostatnim czasie powszechnym oszustwem. ostrzega Policja.