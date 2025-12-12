Wiadomości

Awaria sieci Vectra. Klienci się skarżą na internet stacjonarny

Masz internet stacjonarny w Vectra i nie możesz połączyć się z siecią? Nie jesteś jedyny.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:01
0
Od godziny 14 trwa awaria internetu stacjonarnego sieci Vectra. Mapa zgłoszeń sugeruje, że problemy nie dotyczą jedynie wschodniej części Polski. Z drugiej strony bywa ona dość zwodnicza. Nie można więc wykluczyć, że te są lokalne i dotyczą niewielkiego obszaru, na co wskazywałaby stosunkowo niewielka ilość zgłoszeń liczona w setkach użytkowników.

Awaria Vectra

Jak widać na wykresie, znaczna większość zgłoszeń dotyczy wyłącznie internetu, a jedynie 17% także problemów z telewizją. Może to jednak wynikać z tego, że większość osób korzysta jedynie z tego pierwszego medium. O skalę problemów zapytaliśmy już biuro prasowe firmy. Kiedy tylko otrzymamy odpowiedź, to zamieścimy ją poniżej. 

awaria vectra awaria vectra
Zródła zdjęć: Telepolis
Źródła tekstu: Downdetector, Własne