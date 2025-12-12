Wiadomości

Ceny na TEMU i AliExpress ostro górę. 13 zł na paczce

Zamawiasz dużo na Temu i AliExpress? Każda przesyłka będzie znacznie droższa.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:33
1
Telepolis.pl
Dobra wiadomość jest taka, że nie od razu, a od 1 lipca 2026 roku. Stanie się to na mocy ustaleń ministrów finansów państw UE. Wyższa cena ma się wiązać z opłatami celnymi na małe paczki (to znaczy o wartości do 150 euro) z krajów spoza UE, w tym z Chin. Najmocniej odczujemy to więc składając zamówienia na platformach takich jak AliExpress i Temu. Wysokość tej opłaty ma wynosić 3 Euro za paczkę, co po dzisiejszym kursie wynosi 12,67 zł, jednak oczywiście cena ta będzie zależna od kursu europejskiej waluty. 

Ceny przesyłek w górę

I to właśnie przesyłki z Temu, AliExpress i Shein były głównym powodem wprowadzenia tych ceł. Jak podaje Bankier, celem nowych przepisów jest powstrzymanie zalewu Europy tanimi produktami wątpliwej jakości z Azji. Warto tu pamiętać, że opłata ma obejmować przesyłkę, a nie każdy z produktów w niej zawarty. Możemy więc się spodziewać, że platformy te będą pilnowały, aby wszystkie towary, nawet zamówione u różnych sprzedających, trafiły do nas w jednej przesyłce.

Głos w tej sprawie zabrał także komisarz UE do spraw budżetu, Piotr Serafin w swoim wpisie na platformie X.

Poprosiliśmy przedstawiciela Temu w Polsce o zabranie głosu w tej sprawie. Gdy tylko pojawi się odpowiedź, to zostanie ona dodana do tekstu.  

Zródła zdjęć: PixieMe / Shutterstock.com
Źródła tekstu: bankier.pl, x / Piotr Serafin