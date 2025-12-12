Kultowa kamerka 70mai A200 może być Twoja za 279 zł

Wideorejestratory samochodowe wielu z nas kojarzą się z osobami, które namiętnie wysyłają swoje filmy kanałom zajmującym się wykroczeniami drogowymi i niebezpiecznymi sytuacjami. Jednak ich użyteczność sięga znacznie dalej. Dzięki nim możliwe może być namierzenia uczestnika kolizji lub wypadku, który uciekł z miejsca zdarzenia, lub udowodnienie, że wina leży po drugiej stronie, kiedy mamy słowo przeciwko słowu.

70mai A200

70mai A200 to natomiast jedna z popularniejszych konstrukcji na rynku. Kamera ta, którą możecie kupić już za 279 zł, oferuje wysoką jakość nagrań, także w nocy. To umożliwia natomiast odczytanie tablic rejestracyjnych potencjalnego sprawcy, co jest kluczowe w tego typu urządzeniach.

Nagrywa ona obraz w Full HD i 30 klatkach na sekundę, a jej pole widzenia to 130 stopni. Mamy też podgląd na jej 2-calowym ekranie, chociaż o wiele łatwiej jest nią zarządzać z poziomu dedykowanej aplikacji, dzięki której łączy się ona ze smartfonem przez Wi-Fi. Warto się jednak pośpieszyć, ponieważ w promocyjnej cenie pozostało jedynie 55 egzemplarzy.