Wiadomości

Bali się masztu Play, a teraz go żądają. Zwrot akcji w lubelskim

Budowa nowych stacji bazowych to w Polsce temat zapalny. Często towarzyszą jej protesty i strach przed promieniowaniem. Czasem jednak wystarczy szczera rozmowa, by sytuacja zmieniła się o 180 stopni.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:45
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Bali się masztu Play, a teraz go żądają. Zwrot akcji w lubelskim

Spotkanie, które wiele zmieniło

W środę w Dąbrówce (województwo lubelskie) atmosfera była gęsta. Mieszkańcy spotkali się z władzami gminy oraz ekspertami. Powód był jeden: planowana budowa stacji bazowej operatora Play. Inwestycja ta od miesięcy budziła w okolicy ogromne emocje. Ludzie bali się o swoje zdrowie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Obawy kontra twarde dane

Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele Instytutu Łączności (IŁ-PIB). Nie przyszli tam, by bronić operatora, ale by przedstawić fakty. Mieszkańcy zadawali wiele pytań. Interesowało ich, jak blisko domów stanie maszt. Martwili się też wpływem pola elektromagnetycznego (PEM) na ich rodziny.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Czarny SM-S731
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Czarny SM-S731
0 zł
3269 zł - najniższa cena
Kup teraz 3269 zł
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro XL 5G 16/256GB 6.8" 120Hz Porcelanowy
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro XL 5G 16/256GB 6.8" 120Hz Porcelanowy
-200 zł
4449 zł - najniższa cena
Kup teraz 4249 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 12/256GB 8" 120Hz Granatowy SM-F966
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 12/256GB 8" 120Hz Granatowy SM-F966
0 zł
8799 zł - najniższa cena
Kup teraz 8799 zł
Advertisement

Eksperci wyjaśnili zasady działania sieci 4G i 5G. Obalili mit, że zmiana norm PEM oznacza większe narażenie ludzi na promieniowanie. Nowoczesne technologie są wydajniejsze. Mogą przesyłać więcej danych przy takim samym, a często nawet niższym poziomie emisji. To uspokoiło część zebranych.

Ważnym punktem była prezentacja systemu SI2PEM. To publiczna mapa, na której każdy może sprawdzić natężenie pola w swojej okolicy. Mieszkańcy dowiedzieli się, że pomiary są dostępne dla każdego i nic nie jest ukrywane. Eksperci wytłumaczyli też, że operator nie może postawić wieży "na dziko". Każdy etap budowy jest ściśle kontrolowany przez urzędy.

Bali się masztu Play, a teraz go żądają. Zwrot akcji w lubelskim

Zamiast blokady, apel o przyspieszenie

Finał spotkania zaskoczył chyba wszystkich, łącznie z wójtem. Gdy opadły emocje związane ze strachem, pojawiła się chłodna kalkulacja. Mieszkańcy zrozumieli, że bez tej stacji są wykluczeni cyfrowo.

Obecnie w okolicy brakuje zasięgu. To realny problem. Ludzie nie mogą normalnie pracować zdalnie, a dzieci mają trudności z nauką. Co gorsza, brak sieci utrudnia wezwanie pomocy w razie wypadku.

Dlatego spotkanie zakończyło się niespodziewanym apelem. Mieszkańcy niemal jednogłośnie poprosili władze gminy o... jak najszybsze procedowanie wniosków Play. Chcą, aby maszt stanął w Dąbrówce bezzwłocznie. Wójt gminy zapewnił, że urzędnicy zrobią wszystko, by sprawnie zakończyć procedury. To idealny przykład na to, jak rzetelna wiedza potrafi wygrać z obawami.

Image
telepolis
instytut łączności play SI2PEM zasięg play wieża telekomunikacyjna Zasięg 5G maszt telekomunikacyjny zasięg 5g play Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy nowe stacje bazowe Play Dąbrówka
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Instytut Łączności
Źródła tekstu: Instytut Łączności