Lokalny operator szaleje. Daje 5 Gb/s i Wi-Fi 7

5 Gb/s w sieci Fiberway

Przyzwyczailiśmy się, że komunikaty o rekordowych prędkościach światłowodu płyną zazwyczaj z centrali największych telekomów w Warszawie. Tymczasem rzeczywistość bywa inna. Często to mniejsi, lokalni operatorzy szybciej modernizują swoją infrastrukturę. Są bardziej elastyczni i szybciej reagują na nowinki techniczne. Idealnym przykładem jest ruch firmy Fiberway.

Dalsza część tekstu pod wideo

Operator działający w Małopolsce właśnie odpalił ofertę, której mogą pozazdrościć mieszkańcy wielu dużych osiedli w stolicy czy innych dużych miastach. Mowa o Internecie o szybkości do 5 Gb/s.

Nie tylko prędkość, ale i sprzęt

Sama przepustowość łącza to jednak tylko połowa sukcesu. Każdy, kto próbował przesłać gigabity danych przez stary router, wie o czym mowa. Operator z Niepołomic poszedł o krok dalej. Do oferty dorzuca routery obsługujące standard Wi-Fi 7. To obecnie absolutny top, jeśli chodzi o domowe sieci bezprzewodowe.

Dla przeciętnego użytkownika oznacza to koniec problemów z "zatykaniem się" sieci. Sam z czegoś podobnego korzystam w swoim domu, więc wiem, o czym piszę. Można jednocześnie oglądać filmy w 8K, grać online bez lagów i mieć podłączonych kilkanaście lub więcej urządzeń typu smart home. Nowy standard Wi-Fi radzi sobie z takim tłokiem znacznie lepiej niż poprzednicy.

Wprowadzając prędkość 5 Gb/s oraz routery Wi-Fi 7, stawiamy na przyszłość. Naszym celem jest zapewnienie klientom topowej technologii, która będzie więcej niż wystarczająca. Poza wymianą całej infrastruktury dostępowej na nową, pracującą w technologii XGS-PON udało się nam także zakończyć modernizację sieci szkieletowej do technologii połączeń 100G. Michał Zając, wiceprezes Fiberway

Gdzie skorzystasz z takiej prędkości?

Nowa oferta jest już dostępna w sprzedaży. Nie jest to testy czy pilotaż, ale komercyjna usługa dla domów i firm. Kluczowe pytanie brzmi: gdzie to działa? Zerknij na mapkę poniżej.