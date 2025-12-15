Wiadomości

Lokalny operator szaleje. Daje 5 Gb/s i Wi-Fi 7

Wyścig na cyfry w polskim Internecie wciąż trwa i nabiera tempa. Okazuje się jednak, że najnowsze technologie wcale nie są zarezerwowane wyłączenie dla ogólnopolskich gigantów. Lokalni dostawcy potrafią bardzo mocno zaskoczyć parametrami łącza.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 11:51
5 Gb/s w sieci Fiberway

Przyzwyczailiśmy się, że komunikaty o rekordowych prędkościach światłowodu płyną zazwyczaj z centrali największych telekomów w Warszawie. Tymczasem rzeczywistość bywa inna. Często to mniejsi, lokalni operatorzy szybciej modernizują swoją infrastrukturę. Są bardziej elastyczni i szybciej reagują na nowinki techniczne. Idealnym przykładem jest ruch firmy Fiberway.

Operator działający w Małopolsce właśnie odpalił ofertę, której mogą pozazdrościć mieszkańcy wielu dużych osiedli w stolicy czy innych dużych miastach. Mowa o Internecie o szybkości do 5 Gb/s.

Nie tylko prędkość, ale i sprzęt

Sama przepustowość łącza to jednak tylko połowa sukcesu. Każdy, kto próbował przesłać gigabity danych przez stary router, wie o czym mowa. Operator z Niepołomic poszedł o krok dalej. Do oferty dorzuca routery obsługujące standard Wi-Fi 7. To obecnie absolutny top, jeśli chodzi o domowe sieci bezprzewodowe.

Dla przeciętnego użytkownika oznacza to koniec problemów z "zatykaniem się" sieci. Sam z czegoś podobnego korzystam w swoim domu, więc wiem, o czym piszę. Można jednocześnie oglądać filmy w 8K, grać online bez lagów i mieć podłączonych kilkanaście lub więcej urządzeń typu smart home. Nowy standard Wi-Fi radzi sobie z takim tłokiem znacznie lepiej niż poprzednicy.

Wprowadzając prędkość 5 Gb/s oraz routery Wi-Fi 7, stawiamy na przyszłość. Naszym celem jest zapewnienie klientom topowej technologii, która będzie więcej niż wystarczająca. Poza wymianą całej infrastruktury dostępowej na nową, pracującą w technologii XGS-PON udało się nam także zakończyć modernizację sieci szkieletowej do technologii połączeń 100G.

Michał Zając, wiceprezes Fiberway

Gdzie skorzystasz z takiej prędkości?

Nowa oferta jest już dostępna w sprzedaży. Nie jest to testy czy pilotaż, ale komercyjna usługa dla domów i firm. Kluczowe pytanie brzmi: gdzie to działa? Zerknij na mapkę poniżej.

Lokalny operator szaleje. Daje 5 Gb/s i Wi-Fi 7

Operator skupia się na okolicach Krakowa. Zasięg obejmuje obszary, gdzie Fiberway posiada swoją światłowodową sieć. Jeśli mieszkasz w Niepołomicach lub okolicznych miejscowościach, masz szansę na łącze szybsze niż w wielu biurowcach. Szczegóły oferty możesz sprawdzić bezpośrednio na stronie operatora. Cena? Łącze 5 Gb/s / 500 Mb/s kosztuje 139,90 zł miesięcznie, przy umowie na 2 lata. Koszt aktywacji - 1 zł.

