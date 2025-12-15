Orange rozdaje darmówki. Zajrzyj dziś do Kalendarza O!kazji

Kalendarz O!kazji to codzienne bonusy dla klientów pomarańczowej sieci, którzy korzystają z aplikacji Mój Orange. Co dzień do Świąt w adwentowym domku pojawiają się kolejne prezenty i promocje, najczęściej zniżki na telefony lub inne urządzenia. Dziś jednak można zgarnąć coś całkiem za darmo – usługę Nawigację Orange na dwa miesiące za 0 zł. Kto jest zainteresowany, powinien się pospieszyć – jutro okazja może już nie być dostępna.

Proponowana tym razem Nawigacja Orange obejmuje mapy Polski, jak i Europy. Przez dwa miesiące można korzystać z aplikacji za darmo, a później nawigacja przełączy na wersję płatną za 12,99 zł. Wcześniej można oczywiście zrezygnować z usługi, nic nie płacąc. Kto jednak zdecyduje się na płatność, będzie miał do dyspozycji mapę Polski, natomiast mapa Europy po 2 darmowych miesiącach zostanie wyłączona.

Żeby skorzystać z okazji, trzeba wejść do aplikacji Mój Orange, na głównym ekranie znaleźć relację z Kalendarzem O!kazji, czyli charakterystycznym domkiem z datami, jak kalendarz adwentowy. Wybór dzisiejszej daty da dostęp do Nawigacji Orange.