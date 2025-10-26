Chcesz Samsung Galaxy A56? Wystarczy płacić kartą

Aby dołączyć do akcji, wystarczy zarejestrować kartę Visa w loterii i nią zapłacić. W czasie trwania loterii i po zarejestrowaniu każda płatność kartą Visa, w tym kartą Visa w telefonie lub za pomocą Visa Mobile w internecie, liczy się jako jeden los (z pewnymi wyjątkami określonymi w regulaminie).

Na miłośników Zimowych Igrzysk Olimpijskich czeka łącznie aż 308 nagród. W pulę nagród głównych wchodzi 8 dwuosobowych pakietów wyjazdowych na Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan Cortina 2026.

Jeden pakiet zawiera m.in.:

przelot z Warszawy do Mediolanu (21.02.2026 r.) i z Mediolanu do Warszawy (23.02.2026 r.),

zakwaterowanie w hotelu 4-gwiazdkowym,

udział w dwóch wybranych wydarzeniach na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich,

upominki o wartości 400 dolarów,

transport z lotniska/na lotnisko oraz bilety na metro w Mediolanie,

dostęp do Visa Everywhere Lounge w hotelu.

Organizatorzy przygotowali też nagrody pierwszego stopnia, czyli 50 najnowszych telefonów Samsung Galaxy A56. Do zdobycia jest także 250 nagród 2-go stopnia, którymi są gogle narciarskie.