Chcesz Samsung Galaxy A56? Wystarczy płacić kartą
Wystartowała specjalna loteria Visa, w której do wygrania jest ponad 300 nagród, w tym dwuosobowy wyjazd na Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan Cortina 2026, a także smartfony Samsung Galaxy A56. Fani sportów zimowych mogą wziąć w niej udział do 18 listopada 2025 r.
Aby dołączyć do akcji, wystarczy zarejestrować kartę Visa w loterii i nią zapłacić. W czasie trwania loterii i po zarejestrowaniu każda płatność kartą Visa, w tym kartą Visa w telefonie lub za pomocą Visa Mobile w internecie, liczy się jako jeden los (z pewnymi wyjątkami określonymi w regulaminie).
Na miłośników Zimowych Igrzysk Olimpijskich czeka łącznie aż 308 nagród. W pulę nagród głównych wchodzi 8 dwuosobowych pakietów wyjazdowych na Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan Cortina 2026.
Jeden pakiet zawiera m.in.:
- przelot z Warszawy do Mediolanu (21.02.2026 r.) i z Mediolanu do Warszawy (23.02.2026 r.),
- zakwaterowanie w hotelu 4-gwiazdkowym,
- udział w dwóch wybranych wydarzeniach na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich,
- upominki o wartości 400 dolarów,
- transport z lotniska/na lotnisko oraz bilety na metro w Mediolanie,
- dostęp do Visa Everywhere Lounge w hotelu.
Organizatorzy przygotowali też nagrody pierwszego stopnia, czyli 50 najnowszych telefonów Samsung Galaxy A56. Do zdobycia jest także 250 nagród 2-go stopnia, którymi są gogle narciarskie.
Termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w loterii i dokonywania transakcji upływa do 18 listopada 2025 r. Regulamin, w tym szczegóły dotyczące transakcji biorących udział w loterii oraz informacja o transakcjach wykluczonych z loterii, dostępne są na stronie www.visa.pl/milanocortina2026.