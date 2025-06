Samsung Galaxy A56 - dowód na to, że przepłaciłeś za swój telefon (test)

Jaki jest najważniejszy smartfon w ofercie firmy Samsung? Wbrew pozorom nie jest to żaden flagowiec ani inne wyginane cudo. Od lat najlepiej sprzedającymi się modelami producenta są niedrogie urządzenia z rodziny Galaxy A. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Samsung Galaxy A56, zajmujący najwyższe miejsce w hierarchii średniaków producenta oraz stanowiący swego rodzaju pomost między modelami budżetowymi a pełnoprawną klasą premium.

W polskich sklepach telefon można znaleźć już za ok. 1500 zł, co czyni z niego interesującą propozycję dla wielu potencjalnych użytkowników. Pytanie tylko, czy faktycznie jest wart tej kwoty?

Wygląd i wykonanie

Jaki jest Samsung, każdy widzi. Wizualnie Galaxy A56 nie próbuje się odcinać od reszty oferty producenta. Dostajemy więc ten sam „bezpieczny” design, który można zaobserwować w pozostałych modelach z serii. Szczególnie w porównaniu z innymi tegorocznymi modelami z linii Galaxy A bardzo trudno dostrzec jakiekolwiek różnice.

Z rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, kłania się przede wszystkim boczna ramka z charakterystycznym garbem, na którym umieszczono przyciski. To cecha, która wyróżnia tegoroczne modele Galaxy A na tle konkurencji. Oprócz tego warto rzucić okiem na przedni panel, gdzie oprócz wyświetlacza znajdziemy umieszczony centralnie otwór kamerki do selfie oraz stosunkowo szerokie ramki, a także na plecki z wertykalną wyspą aparatów.

Nie będę ukrywał, osobiście bardzo sobie chwalę wygląd Samsunga Galaxy A56. Tak, jest nudny, ale przy tym jest bardzo uniwersalny. Zero rozpraszaczy, wszystko jest na swoim miejscu – ma to swój urok.

Pod względem jakości wykonania bohaterowi testu należą się prawie same pochwały. W konstrukcji urządzenia wykorzystano szkło Gorilla Glass Victus+ oraz solidną aluminiową ramkę. Spasowanie elementów jest bez zarzutu, całość sprawia solidne wrażenie. Telefon może się także pochwalić wodoodpornością na poziomie IP67, co w tej cenie stanowi mocny atut. Mój jedyny problem dotyczy faktury, którą wykończono boczne ramki urządzenia – osobiście odbieram ją jako bardzo, ale to bardzo nieprzyjemną w dotyku. Na szczęście jest to problem, który łatwo rozwiązać za pomocą etui.

Warto pamiętać, że Samsung Galaxy A56 do małych telefonów zdecydowanie nie należy. Przy wyświetlaczu 6,7” obsługa jedną ręką jest utrudniona, szczególnie dla posiadaczy mniejszych dłoni. Na całe szczęście jest to jedyny poważny problem związany z komfortem, jaki udało mi się odnotować.

Wyświetlacz

Telefon wyposażono w wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,7”. Rozdzielczość to 1080x2340, co w przeliczeniu daje zagęszczenie pikseli na poziomie ok. 385 PPI. Ekran obsługuje tryb HDR10+ oraz oferuje odświeżanie 120 Hz.

Parametry wyświetlanego obrazu stoją generalnie na bardzo wysokim poziomie. Jasność maksymalna w trybie automatycznym potrafi sięgnąć 1135 nitów, co gwarantuje bardzo dobrą czytelność na zewnątrz, natomiast pokrycie kolorów to ok. 82,7 procent dla szerokiego gamutu DCI-P3. Dodatkowo w obydwu dostępnych trybach telefon może się pochwalić dobrą kalibracją w przestrzeni sRGB.

Interfejs i funkcjonalność

Samsung Galaxy A56 pracuje pod kontrolą Androida 15 z nakładką One UI 7. Warto podkreślić, że producent oficjalnie zadeklarował nawet 6 dużych aktualizacji systemu.

Samo oprogramowanie oceniam jak najbardziej pozytywnie. Interfejs One UI 7 jest dopracowany i bardzo estetyczny. Choć wizualnie odbiega mocno od „czystego” Androida, to trudno mieć mu to za złe. Wszystkie funkcje są na swoim miejscu, obsługa jest intuicyjna, a animacje nie tylko wyglądają atrakcyjnie, ale i doskonale komunikują najważniejsze informacje.

Minusem jest mocne forsowanie przez producenta swoich rozwiązań ekosystemowych oraz narzędzi na bazie AI (tutaj zebranych pod szyldem Awesome Intelligence). Żeby uniknąć niedomówień – wiele z nich potrafi być bardzo przydatne. Ciężko natomiast pozbyć się wrażenia, że zaimplementowano je w sposób nieco nachalny.

Samsung Galaxy A56 obsługuje praktycznie wszystkie popularne standardy łączności. Mamy 5G, obsługę dual SIM i eSIM. Do tego dostajemy Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 oraz NFC, a łączność przewodowa wykorzystuje standard USB 2.0. Do pełni szczęścia zabrakło tak naprawdę tylko portu podczerwieni, ale i bez tego do oferowanych funkcji łączności trudno się przyczepić.

Oczywiście nie zabrakło także funkcji lokalizacji. Wykorzystuje ona technologie GPS, GALILEO, GLONASS, BDS i QZSS.

Podzespoły i wydajność

Samsung Galaxy A56 został wyposażony w procesor Exynos 1580. To ośmiordzeniowa jednostka wykonana w litografii 4 nm. Konstrukcyjnie dzieli się na trzy klastry: jeden rdzeń Cortex-A720 2,9 GHz, trzy rdzenie Cortex-A720 2,6 GHz i cztery Cortex-A520 1,9 GHz. Dodatkowo znajdziemy tu układ graficzny Xclipse 540, 8 GB RAM i 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej w technologii UFS 3.1.

Pod względem wydajności bohater testu stanowi wyraźny skok względem zeszłorocznego modelu Galaxy A55, nie mówiąc już o tym, że w większości testów deklasuje tańszego Galaxy A36. Względem poprzednika szczególnie duży postęp można zauważyć w przypadku zastosowań związanych ze sztuczną inteligencją oraz uczeniem maszynowym, co wydaje się być bezpośrednio związane ze strategią przyjętą przez producenta dla tego swoich nowych urządzeń.

Wydajność ogólna Antutu 10 Geekbench 6 AI Benchmark Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie Apple iPhone 15 1456386 2547 6396 - Apple iPhone 16 1599183 3364 8288 - Apple iPhone 16e 1401162 3385 8192 - CMF Phone 2 Pro 667605 1007 2957 531 Google Pixel 8a 934740 1627 3349 703 Google Pixel 9a 1257023 1757 4551 1151 Honor 400 Lite 435936 959 2287 207 Infinix Note 40 435804 731 2004 73,7 Infinix Note 40 Pro 426707 741 2024 73,6 Infinix Note 40 Pro+ 5G 452748 916 2287 73,9 Infinix Zero 30 5G 761697 987 3340 156 Motorola Edge 40 745703 1113 3608 202,4 Motorola Edge 40 Neo 526405 1049 2544 185 Motorola Edge 40 Pro - 2001 5344 2040 Motorola Edge 50 Neo 694308 1061 3002 408 Motorola Edge 50 Pro 821507 1150 3058 555 Motorola Edge 60 653522 1045 2969 577 Motorola Moto G56 5G 477121 1030 2385 242 Motorola Moto G84 5G 450220 906 2031 73,1 Nothing Phone (2) 1199738 1375 4015 1752 Nothing Phone (2a) 693102 1142 2614 398 Nothing Phone (3a) 796988 1174 3288 1253 Nothing Phone (3a) Pro 819910 1174 3288 1248 OnePlus Nord 3 1041870 1570 4301 990,8 OnePlus Nord CE 3 Lite 5G - 889 2036 59,4 Oppo Reno10 Pro 5G 628872 1013 2794 410 Oppo Reno12 Pro 5G 636220 497 2009 381 Realme 14 5G 754871 1090 3088 1273 Realme 14 Pro+ 5G 804220 1184 3236 1304 Realme 14 Pro 5G 740996 1007 2879 268 Realme GT 6 1539284 1954 5039 187 Realme GT 7 2225997 2276 7486 9502 Samsung Galaxy A15 383821 723 1871 48,2 Samsung Galaxy A34 5G 566496 - 2165 125 Samsung Galaxy A35 616296 1021 2922 114 Samsung Galaxy A36 653033 1011 2959 304 Samsung Galaxy A55 740618 1167 3452 107 Samsung Galaxy A56 902046 1359 3879 301 Samsung Galaxy S23 FE 1158642 1613 4030 115 Samsung Galaxy S23 Ultra - 1980 5202 2027 Samsung Galaxy S24 FE 1658371 2119 6644 589 Samsung Galaxy S24 Ultra 1950701 2310 7201 3193 Samsung Galaxy S25 Edge 2453806 3177 9998 12642 Samsung Galaxy S25 Ultra 2398401 3150 10088 10969 Sony Xperia 5 V 1331244 2043 5414 2021 Sony Xperia 10 V 345193 905 2094 44 Xiaomi Poco F5 Pro 1295589 - 4007 1732 Xiaomi Poco X6 Pro 5G 1430773 1395 4202 1917 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 795273 1126 2684 427 Pokaż więcej

Pod względem wydajności telefon wpada w specyficzną niszę, gdzie z jednej strony w testach nadal oferuje jakąś połowę tego, co modele flagowe, a z drugiej pewnie nigdy tego nie odczujecie. W codziennym korzystaniu sprzęt działa szybko, responsywnie i naprawdę trudno go czymś zagiąć.

Wydajność w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna temperatura obudowy [°C] Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Aztec Ruins Vulkan High Tier (1440p Offscreen) Car Chase (1080p Offscreen) Apple iPhone 15 2932 78,50% 2511 5435 43,7 Apple iPhone 16 3981 72,80% 3337 6881 45,7 Apple iPhone 16e 3389 71,90% 2325 5045 40,5 CMF Phone 2 Pro 852 99,30% 951 1939 38 Google Pixel 8a 2455 74,10% 2566 4585 45 Google Pixel 9a 2651 68,50% 2868 5338 46,5 Honor 400 Lite n.d. n.d. 394,3 1031 42,5 Infinix Note 40 378 97,40% 390 996,7 37 Infinix Note 40 Pro 381 99,20% 386,8 984,2 34,5 Infinix Note 40 Pro+ 5G n/d n/d 422,7 1129 43,1 Infinix Zero 30 5G 1265 99,00% 1268 2939 44,9 Motorola Edge 40 1267 99,10% 1277 2958 47,5 Motorola Edge 40 Neo 699 99,20% 812,6 1551 49,8 Motorola Edge 40 Pro 3645 80,30% 4324 7333 47,3 Motorola Edge 50 Neo 863 99,60% 964,7 1964 40,5 Motorola Edge 50 Pro 1456 87,20% 1712 2769 39,3 Motorola Edge 60 852 99,30% 945,7 1963 38 Motorola Moto G56 5G - -% 409,3 1071 - Motorola Moto G84 5G 358 99,20% 521 1145 37 Nothing Phone (2) 2811 60,40% 2938 4514 42 Nothing Phone (2a) 1160 99,60% 1380 2353 42,6 Nothing Phone (3a) 1055 99,70% 1369 2034 37 Nothing Phone (3a) Pro 1057 99,60% 1272 2037 37 OnePlus Nord 3 2393 56,20% 2737 4666 45,6 OnePlus Nord CE 3 Lite 5G 1217 99,60% 507,8 1172 42,2 OPPO Reno10 Pro 5G 690 99,60% 891,4 1926 46,5 OPPO Reno12 Pro 5G 856 99,30% 955,1 1937 40,4 Realme 14 5G 985 97,60% 1139 1897 39 Realme 14 Pro+ 5G 1078 99,40% 1276 2016 38,5 Realme 14 Pro 5G 861 98,80% 941 1933 37 Realme GT 6 3095 52,30% 3440 6090 45 Realme GT 7 5549 64,2%% 6326 8939 55,1 Samsung Galaxy A15 342 98,60% 350,5 898,1 37,9 Samsung Galaxy A34 5G 641 99,50% 662 1568 42 Samsung Galaxy A35 808 99,50% 847,9 1798 34,4 Samsung Galaxy A36 897 99,20% 1014 1760 37,6 Samsung Galaxy A55 962 98,20% 1189 2146 33 Samsung Galaxy A56 1319 99,40% 1663 2743 41,5 Samsung Galaxy S23 FE 2380 66,00% 2514 4962 45,2 Samsung Galaxy S23 Ultra 3845 67,30% 4560 7616 46,2 Samsung Galaxy S24 FE 4150 58,40% 5057 8013 47,9 Samsung Galaxy S24 Ultra 5073 57,40% 5762 9436 47,8 Samsung Galaxy S25 Edge 6928 46,20% 7617 11030 47,3 Samsung Galaxy S25 Ultra 7230 48,90% 7704 11672 45,7 Sony Xperia 5 V 3702 56,70% 4384 7575 48,5 Sony Xperia 10 V 361 98,90% 523,9 1150 35,4 Xiaomi Poco F5 Pro 2150 66,30% 3299 6022 44 Xiaomi Poco X6 Pro 5G 2948 67,90% 3513 6421 43 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 1179 99,50% 1424 2648 34,5 Pokaż więcej

Łyżką dziegciu jest kultura pracy, która mogłaby być nieco lepsza. Choć telefon nie wykazywał w testach oznak throttlingu termicznego, to już z temperaturą obudowy tak dobrze nie było. Samsung Galaxy A56 pod obciążeniem potrafił się nagrzać do 41,6 stopni Celsjusza. Nie jest to dramat, ale w dotyku robi się już nieprzyjemnie.

Aparat

Samsung Galaxy A56 wyposażono w potrójny aparat. Główny moduł bazuje na matrycy 50 Mpix w rozmiarze 1/1,56” z przysłoną f/1.8 oraz optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Oprócz tego dostajemy aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 Mpix i kącie widzenia rzędu 123 stopni oraz dedykowane makro.

Jakość zdjęć wypada bardzo dobrze jak na ten segment cenowy. Zdjęcia charakteryzują się bardzo dobrym odwzorowaniem detali, niezłą rozpiętością tonalną oraz atrakcyjną, nawet jeśli nieco przejaskrawioną kolorystyką. Warto także wspomnieć o wyjątkowo ładnym rozmyciu tła, kiedy fotografujemy obiekty z bliskiej odległości.

Zdjęcia przykładowe - aparat główny

Z minusów na pewno warto odnotować, że producent stosuje bardzo mocne przetwarzanie obrazu. Na zbliżeniach szczegóły są wyraźnie przeostrzone, co psuje nieco efekt, jeśli oglądamy je na większym ekranie. Zakłuć po oczach potrafią także zakłócenia geometrii w pobliżu krawędzi kadru, natomiast w przypadku zdjęć nocnych telefon miewa problemy z poprawnym odwzorowaniem kolorów.

Zdjęcia przykładowe - aparat ultraszerokokątny

Na pochwałę zasługuje natomiast zastosowany moduł makro. Choć pod względem jakości obrazu nadal dzieli go przepaść względem zdjęć wykonanych główną jednostką, to we wprawnych rękach potrafi zapewnić całkiem dobre rezultaty. Jest to tyle istotne, że standardowy aparat na pokładzie Galaxy A56 ma stosunkowo dużą minimalną odległość ostrzenia.

Zdjęcia przykładowe - aparat makro

Przedni aparat ma rozdzielczość 12 Mpix. Niestety nie wyposażono go w autofokus, ale same zdjęcia wykonane z jego pomocą prezentują się bardzo dobrze. Charakteryzują się niezłą szczegółowością i atrakcyjnymi, naturalnymi kolorami.

Zdjęcia przykładowe - aparat przedni

Samsung Galaxy A56 potrafi nagrywać wideo w rozdzielczości maksymalnie 4K przy 30 kl./s. Same nagrania prezentują się dobrze, ale nie wybitnie. Szczegóły na filmach są wyraźnie przeostrzone, a kolory wyglądają nienaturalnie. Na plus należy odnotować skuteczną stabilizację obrazu. Generalnie nagrania spokojnie nadają się do wykorzystania np. na social mediach, ale przy bardziej ambitnych zastosowaniach bohater testu może nie podołać.

Bateria

Wewnątrz bohatera testu siedzi akumulator o pojemności 5000 mAh. Ot, standardowa pojemność w tej klasie urządzeń. Czas pracy na jednym ładowaniu również wypada bardzo dobrze, nawet jeśli nie bije żadnych rekordów. W naszym teście telefon wytrzymał 953 minuty, co stanowi nieznacznie lepszy rezultat niż w przypadku poprzednika i o blisko trzy godziny wygrywa pod tym względem z tańszym Galaxy A36. Na co dzień smartfon nie powinien mieć problemu, by wytrzymać jakieś dwa dni z dala od ładowarki.

Wytrzymałość akumulatora Akumulator (mAh) Wyświetlacz Czas pracy (minuty) Przekątna (cale) Rozdzielczość (piksele) Odświeżanie (Hz) CMF Phone 2 Pro 5000 6,77" 1080 x 2392 120 940 Google Pixel 8a 4492 6,1" 1080 x 2400 120 747 Google Pixel 9a 5100 6,3" 1080 x 2424 120 1129 Infinix Note 40 Pro 5000 6,78" 1080 x 2436 120 747 Infinix Note 40 Pro+ 5G 4600 6,78" 1080 X 2436 120 374 Motorola Edge 50 Neo 4310 6,36" 1200 x 2670 120 709 Motorola Edge 50 Pro 4500 6,7" 1220 x 2712 144 796 Motorola Edge 60 5200 6,67" 1220 x 2712 120 906 Motorola Moto G56 5G 5200 6,72" 1080 x 2400 120 293 Motorola ThinkPhone25 4310 6,36" 1220 x 2670 120 827 Nothing Phone (2a) 5000 6,7" 1080 x 2412 120 706 Nothing Phone (3a) 5000 6,77" 1080 x 2392 120 851 Nothing Phone (3a) Pro 5000 6,77" 1080 x 2392 120 808 Oppo Reno12 Pro 5G 5000 6,7" 1080 x 2412 120 831 Realme 14 5G 6000 6,67" 1080 x 2400 120 889 Realme 14 Pro+ 5G 6000 6,83 1272 x 2800 120 886 Realme 14 Pro 5G 6000 6,77 1080 x 2392 120 918 Realme GT 6 5500 6,78" 1264 x 2780 120 1004 Realme GT 7 7000 6,78" 1264 x 2780 120 1353 Samsung Galaxy A15 5000 6,5" 1080 x 2340 120 775 Samsung Galaxy A36 5000 6,7" 1080 x 2340 120 780 Samsung Galaxy A35 5000 6,6" 1080 x 2340 120 811 Samsung Galaxy A55 5000 6,6" 1080 x 2340 120 914 Samsung Galaxy A56 5000 6,7" 1080 x 2340 120 953 Samsung Galaxy S24 FE 4700 6,7" 1080 x 2340 120 851 Samsung Galaxy S25 Edge 3900 6,7" 1080 x 2340 120 832 Samsung Galaxy S25 Ultra 5000 6,9" 1080 x 2340 120 1113 Xiaomi Poco X6 Pro 5G 5000 6,67" 1220 x 2712 120 876 Pokaż więcej

Na plus warto odnotować, że bohater testu obsługuje ładowanie mocą 45 W w ramach technologii USB Power Delivery. Na tle konkurencji być może nie robi to wrażenia, ale warto pamiętać, że obszar ten nigdy nie był mocną stroną Koreańczyków. Dość powiedzieć, że nawet sporo droższy flagowiec producenta, Samsung Galaxy S25, potrafi pociągnąć z gniazdka raptem 25 W.

Podsumowanie

Samsung Galaxy A56 to kolejny przedstawiciel linii udanych średniaków koreańskiego producenta. Czy wyróżnia się czymś szczególnym? Niekoniecznie. To znaczy, na tle konkurencji może się pochwalić lepszą jakością wykonania i wodoodpornością, ale nie są to elementy, które przyprawiałyby o szybsze bicie serca. Trzeba natomiast przyznać, że bohater testu praktycznie wszystko robi dobrze: ma dobry ekran, dobrą baterię, robi dobre zdjęcia i posiada dobry interfejs. Ot, to dobry telefon.

No i za ok. 1500 zł nawet do ceny ciężko się przyczepić. Samsungowi po raz kolejny udało się stworzyć smartfona, który stanowi pewny, bezpieczny wybór dla każdego, kto chciałby doświadczyć odrobiny segmentu premium bez rujnowania portfela. Mnie to przekonuje, a myślę, że i Was powinno.