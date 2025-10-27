Tech

AMD podpisało umowę z rządem na zawrotny miliard dolarów

Na rynku sztucznej inteligencji znajdują się dziesiątki miliardów dolarów. A jeden z nich trafił właśnie do Czerwonych i to prosto od administracji USA.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:56
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
AMD podpisało umowę z rządem na zawrotny miliard dolarów

Departament Energii USA oraz AMD ogłosili wart miliard dolarów projekt budowy dwóch superkomputerów w Oak Ridge National Laboratory (ORNL), które mają stać się fundamentem przyszłych badań nad fuzją jądrową i nowoczesnymi terapiami medycznymi. W przedsięwzięciu uczestniczą również HP oraz Oracle. ORNL udostępni infrastrukturę i energię, natomiast prywatni partnerzy pokryją koszty sprzętu i oprogramowania.

Dalsza część tekstu pod wideo

Choroby nowotworowe mają nie być problemem już za 5-8 lat

Pierwszy z superkomputerów, nazwany Lux, ma zostać uruchomiony w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Zostanie oparty w pełni na rozwiązaniach AMD, w tym na akceleratorach Instinct MI355X o mocy 1400 W każdy. Dyrektor ORNL Stephen Streiffer podkreśla, że Lux będzie trzykrotnie wydajniejszy w zadaniach AI niż obecne superkomputery.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Karta graficzna XFX Radeon RX 7900 XTX Speedster Merc 310 Black 24GB
Karta graficzna XFX Radeon RX 7900 XTX Speedster Merc 310 Black 24GB
0 zł
3669 zł - najniższa cena
Kup teraz 3669 zł
Karta graficzna MSI GeForce RTX 5070 Gaming Trio OC 12GB DLSS 4
Karta graficzna MSI GeForce RTX 5070 Gaming Trio OC 12GB DLSS 4
-140 zł
2939 zł - najniższa cena
Kup teraz 2799 zł
Karta graficzna ASROCK Radeon RX 9060 XT Steel Legend 16GB OC
Karta graficzna ASROCK Radeon RX 9060 XT Steel Legend 16GB OC
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Advertisement

Drugi superkomputer, Discovery, ma rozpocząć pracę w 2029. Będzie wyposażony w nowe układy AMD Instinct MI430, w konfiguracji łączącej jeden procesor EPYC z czterema akceleratorami MI430X-HPC. Chipy te zaprojektowano z naciskiem na wysoką precyzję obliczeń FP32 i FP64.

AMD podpisało umowę z rządem na zawrotny miliard dolarów

Sekretarz Chris Wright określił projekt jako przełomowy i podkreślił, że pomoże on "superdoładować" badania naukowe w wielu dziedzinach - od energii jądrowej po leczenie nowotworów i bezpieczeństwo narodowe.

Wyraził on też przekonanie, że dzięki tym systemom Stany Zjednoczone znajdą praktyczne ścieżki do wykorzystania energii z fuzji w ciągu najbliższych 2-3 lat, a choroby nowotworowe staną się możliwe do skutecznego kontrolowania w perspektywie 5 do 8 lat.

Image
telepolis
AI amd sztuczna inteligencja usa Stany Zjednoczone akcelerator sztucznej inteligencji AMD Instinct MI355X AMD Instinct MI430
Zródła zdjęć: AMD
Źródła tekstu: Reuters, Tom's Hardware, oprac. własne