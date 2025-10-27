AMD podpisało umowę z rządem na zawrotny miliard dolarów
Na rynku sztucznej inteligencji znajdują się dziesiątki miliardów dolarów. A jeden z nich trafił właśnie do Czerwonych i to prosto od administracji USA.
Departament Energii USA oraz AMD ogłosili wart miliard dolarów projekt budowy dwóch superkomputerów w Oak Ridge National Laboratory (ORNL), które mają stać się fundamentem przyszłych badań nad fuzją jądrową i nowoczesnymi terapiami medycznymi. W przedsięwzięciu uczestniczą również HP oraz Oracle. ORNL udostępni infrastrukturę i energię, natomiast prywatni partnerzy pokryją koszty sprzętu i oprogramowania.
Choroby nowotworowe mają nie być problemem już za 5-8 lat
Pierwszy z superkomputerów, nazwany Lux, ma zostać uruchomiony w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Zostanie oparty w pełni na rozwiązaniach AMD, w tym na akceleratorach Instinct MI355X o mocy 1400 W każdy. Dyrektor ORNL Stephen Streiffer podkreśla, że Lux będzie trzykrotnie wydajniejszy w zadaniach AI niż obecne superkomputery.
Drugi superkomputer, Discovery, ma rozpocząć pracę w 2029. Będzie wyposażony w nowe układy AMD Instinct MI430, w konfiguracji łączącej jeden procesor EPYC z czterema akceleratorami MI430X-HPC. Chipy te zaprojektowano z naciskiem na wysoką precyzję obliczeń FP32 i FP64.
Sekretarz Chris Wright określił projekt jako przełomowy i podkreślił, że pomoże on "superdoładować" badania naukowe w wielu dziedzinach - od energii jądrowej po leczenie nowotworów i bezpieczeństwo narodowe.
Wyraził on też przekonanie, że dzięki tym systemom Stany Zjednoczone znajdą praktyczne ścieżki do wykorzystania energii z fuzji w ciągu najbliższych 2-3 lat, a choroby nowotworowe staną się możliwe do skutecznego kontrolowania w perspektywie 5 do 8 lat.