AMD podpisało umowę z rządem na zawrotny miliard dolarów

Departament Energii USA oraz AMD ogłosili wart miliard dolarów projekt budowy dwóch superkomputerów w Oak Ridge National Laboratory (ORNL), które mają stać się fundamentem przyszłych badań nad fuzją jądrową i nowoczesnymi terapiami medycznymi. W przedsięwzięciu uczestniczą również HP oraz Oracle. ORNL udostępni infrastrukturę i energię, natomiast prywatni partnerzy pokryją koszty sprzętu i oprogramowania.

Choroby nowotworowe mają nie być problemem już za 5-8 lat

Pierwszy z superkomputerów, nazwany Lux, ma zostać uruchomiony w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Zostanie oparty w pełni na rozwiązaniach AMD, w tym na akceleratorach Instinct MI355X o mocy 1400 W każdy. Dyrektor ORNL Stephen Streiffer podkreśla, że Lux będzie trzykrotnie wydajniejszy w zadaniach AI niż obecne superkomputery.

Drugi superkomputer, Discovery, ma rozpocząć pracę w 2029. Będzie wyposażony w nowe układy AMD Instinct MI430, w konfiguracji łączącej jeden procesor EPYC z czterema akceleratorami MI430X-HPC. Chipy te zaprojektowano z naciskiem na wysoką precyzję obliczeń FP32 i FP64.

Sekretarz Chris Wright określił projekt jako przełomowy i podkreślił, że pomoże on "superdoładować" badania naukowe w wielu dziedzinach - od energii jądrowej po leczenie nowotworów i bezpieczeństwo narodowe.