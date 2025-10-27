Wiadomości

Czarnoskóry uczeń uzbrojony w paczkę Doritosów aresztowany. Wszystko dzięki AI

Czy paczka Dortitosów jest niebezpieczna? No cóż, nie jest szczególnie zdrowa, jednak trudno nazwać ją bronią.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:22
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Czarnoskóry uczeń uzbrojony w paczkę Doritosów aresztowany. Wszystko dzięki AI

Innego zdania jest jednak AI. Sytuacja ta miała miejsce w USA, a dokładniej w hrabstwie Baltimore w stanie Maryland. Właśnie tam 16-letni uczeń, Taki Allen, postanowił zjeść Doritosy na terenie szkoły. W około 20 minut od zjedzenia ostatniego z nich na miejsce spożywania tego niezbyt zdrowego posiłku przyjechało 8 radiowozów, z których wyskoczyli uzbrojeni i gotowi do oddania strzału policjanci. Kazali oni chłopakowi położyć się na ziemi, a następnie uklęknąć, po czym założono mu kajdanki.

Dalsza część tekstu pod wideo

Błąd AI z bronią w chipsach

Całe szczęście, że zdezorientowany chłopak wykonywał polecenia, ponieważ w innym przypadku mogłoby się to dla niego znacznie gorzej skończyć. Po tym, jak chłopak uparcie twierdził, że nie ma żadnej broni policjantom udało się znaleźć w śmietniku paczkę po Doritosach. Ustalono także, AI, której celem było zapewnienia bezpieczeństwa w szkole, pomyliła ją z... bronią palną. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Płyn do prania PERWOLL Dark Bloom 3000 ml do czarnych tkanin
Płyn do prania PERWOLL Dark Bloom 3000 ml do czarnych tkanin
0 zł
51.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 51.99 zł
Karma dla psa ROYAL CANIN Renal Kurczak i Wieprzowina 12 x 410 g
Karma dla psa ROYAL CANIN Renal Kurczak i Wieprzowina 12 x 410 g
0 zł
180.36 zł - najniższa cena
Kup teraz 180.36 zł
Tablet APPLE iPad Pro 13" 8 gen. 2025 12/512 GB 5G Wi-Fi Gwiezdna czerń
Tablet APPLE iPad Pro 13" 8 gen. 2025 12/512 GB 5G Wi-Fi Gwiezdna czerń
0 zł
8499 zł - najniższa cena
Kup teraz 8499 zł
Advertisement

Tu pojawia się pytanie: w jaki w ogóle sposób można pomylić broń z paczką chipsów? I czy w takim wypadku AI byłaby w stanie prawidłowo rozpoznać broń? Dość zasadnym pytaniem jest także to, czy problemem była paczka sama w sobie, czy fakt trzymania czegoś w rękach przez ucznia o konkretnej przynależności rasowej. 

Image
telepolis
AI usa Błąd AI
Zródła zdjęć: The Image Party / Shutterstock
Źródła tekstu: ABC 7 Chicago / YouTube