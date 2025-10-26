Piekło zamarzło. Legendarny tytuł z Xboksa trafia na PlayStation

Dalsza część tekstu pod wideo

Halo: Campaign Evolved - klasyk z dużymi zmianami, trafi także na PS5

Halo: Campaign Evolved to remake Halo: Combat Evolved, tytułu, który zmodernizował gatunek strzelanin FPP i udowodnił, że można z powodzeniem zrobić je na konsoli. Tym samym Halo dołącza do serii Forza Horizon i Gears of War jako kolejny z flagowych tytułów Xboxa, które trafiają na PS5.

Gra jest stworzona na silniku Unreal Engine 5 i jest to pierwszy tytuł w serii Halo, które przeskoczył na UE5 po tym, jak wszystkie poprzednie gry korzystały z Blam Engine (a Slipspace Engine z Halo Infinite to jego zmodyfikowana wersja). Halo: Campaign Evolved będzie zawierać jedynie kampanię dla pojedynczego gracza wraz z opcją kanapowego lub online co-opa (dla odpowiednio 2 lub 4 graczy). W sieci pojawiły się głosy niezadowolenia z powodu braku multiplayera, ale prawda jest taka, że... oryginał nie miał go w ogóle.

Inną kontrowersyjną zmianą jest dodanie możliwości sprintu (można to wyłączyć) oraz przycelowywania z każdej broni. Niektórzy uważają, że może to podważyć design oryginału i umniejszyć mu.

Tak czy inaczej, gra wprowadzi trzy nowe poziomy, które skupią się na relacjach Master Chiefa i sierżanta Johnsona. Poza tym, pojazdy Warthog będą miały teraz miejsce dla czwartej postaci i pojawią się nowe bronie, jak również możliwość przechwytywania pojazdów wrogów (znana z innych części). Oprócz tego jeśli chodzi o Flood, pojawią się ich mutacje znane z Halo 3, a oprócz tego Guilty Spark będzie miał więcej kwestii dialogowych. Naturalnie nie zabraknie przerywników filmowych, które będą stworzone od nowa, z nowymi nagraniami ale z oryginalną obsadą.