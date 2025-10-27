Płatności bezgotówkowe

Revolut kokietuje Polaków. Miliony na to czekały

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami Revolut wprowadza nową usługę: przelewy na telefon BLIK. Już wcześniej w aplikacji zadebiutowały płatności kodami BLIK, które aktywowało już ponad 1,9 miliona klientów w Polsce.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
27.10.2025 12:02
1
Revolut udostępnił w Polsce płatności kodami BLIK w listopadzie 2024 roku. Niedawno pojawiły się doniesienia o planach wprowadzenia kolejnej metody płatności za pomocą BLIK-a i dziś Revolut oficjalnie już ogłosił, że w aplikacji jest już dostępna nowa usługa, przelewy na telefon BLIK.

Przelewy na telefon BLIK zdobyły już dużą popularność wśród użytkowników aplikacji bankowych w Polsce. Jak wynika z danych operatora systemu, tylko w pierwszej połowie 2025 roku zrealizowano prawie 355 mln takich transakcji, o 25% więcej niż rok wcześniej w tym samym okresie. Od teraz z przelewów na telefon mogą korzystać także klienci Revolut.

Przelewy na telefon BLIK w Revolut – jak skorzystać?

By skorzystać z usługi przelewy na telefon BLIK, klienci Revolut będą musieli uaktualnić aplikację, wybrać konto PLN i dotknąć ikonki BLIK. Następnie, tuż obok kodu BLIK zobaczą pole przelewy na telefon BLIK. Kolejnym krokiem jest przejście do wyboru adresata przelewu na telefon BLIK z listy kontaktów lub dodanie nowego kontaktu. Teraz wystarczy już tylko wpisać kwotę przelewu i potwierdzić przelew w aplikacji. I to wszystko.

Klienci Revolut polubili BLIK

Jak podaje Revolut, od jesieni ubiegłego roku ponad 1,9 miliona klientów Revolut wykonało z pomocą 6-cyfrowych kodów BLIK generowanych w aplikacji ponad 30 mln transakcji w internecie, sklepach stacjonarnych i wypłacając pieniądze z bankomatów, o łącznej wartości ponad 4 mld zł. Klienci Revolut mogą płacić BLIKIEM w całym polskim e-commerce, coraz większej liczbie zagranicznych platform zakupowych, w terminalach płatniczych w sklepach stacjonarnych, a także wypłacać gotówkę z ponad 20 tys. bankomatów w całym kraju.

BLIK Revolut przelewy na telefon blik BLIK w Revolut
Zródła zdjęć: Matthew Nichols1 / Shutterstock.com, Revolut
Źródła tekstu: Revolut