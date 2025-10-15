Revolut szykuje nowość dla Polaków. Na to użytkownicy czekali

Z doniesień serwisu cashless.pl wynika, że Revolut szykuje się do uruchomienia nowej funkcji dla polskich użytkowników. Fintech już zaktualizował warunki korzystania z usługi.

Revolut wprowadza płatności na telefon

Już wkrótce Revolut wprowadzi w swojej usłudze płatności BLIK na telefon. Dzięki temu klienci brytyjskiego fintechu będą mogli dokonywać szybkich płatności z konta na konto. Stefan Bogucki, odpowiedzialny za komunikację Revoluta w Polsce potwierdził, że takie są plany firmy.

Początkowo płatności BLIK na telefon w Revolut mają być udostępnione w ramach programu pilotażowego. Tym samym dostęp do nich będzie miało wąskie grono użytkowników. Jeśli testy pójdą zgodnie z planem, to z czasem funkcja stanie się dostępna dla wszystkich polskich użytkowników.