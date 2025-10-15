Revolut szykuje nowość dla Polaków. Na to użytkownicy czekali
Revolut szykuje nowość dla wszystkich swoich użytkowników. To jedna z tych rzeczy, na którą wiele osób w Polsce czekało.
Z doniesień serwisu cashless.pl wynika, że Revolut szykuje się do uruchomienia nowej funkcji dla polskich użytkowników. Fintech już zaktualizował warunki korzystania z usługi.
Revolut wprowadza płatności na telefon
Już wkrótce Revolut wprowadzi w swojej usłudze płatności BLIK na telefon. Dzięki temu klienci brytyjskiego fintechu będą mogli dokonywać szybkich płatności z konta na konto. Stefan Bogucki, odpowiedzialny za komunikację Revoluta w Polsce potwierdził, że takie są plany firmy.
Początkowo płatności BLIK na telefon w Revolut mają być udostępnione w ramach programu pilotażowego. Tym samym dostęp do nich będzie miało wąskie grono użytkowników. Jeśli testy pójdą zgodnie z planem, to z czasem funkcja stanie się dostępna dla wszystkich polskich użytkowników.
Kiedy to nastąpi? Tego na razie nie wiadomo. Revolut nie wyklucza, że stanie się to jeszcze w tym roku, ale żadne konkretne deklaracje nie padły. Co prawda fintech już teraz pozwala na przelewy na telefon, ale tylko innych swoich użytkowników. Po wprowadzeniu tego za pomocą BLIKA pieniądze da się przetransferować również na konta bankowe osób, które z Revoluta nie korzystają.