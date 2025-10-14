Dyson ma kompleksy, gdy widzi cenę i moc Laresar X11. Teraz w promocji
Przygotuj się na prawdziwą sensację cenową. Laresar X11 to bezapelacyjny hit AliExpress, który zyskał miano „Dyson Killer” i to nie bez powodu. Teraz w doskonałej promocji.
Potęga ssania za grosze
Laresar X11 ma potężny 550 W silnik generujący imponującą siłę ssania do 55 kPa – wartość, która zawstydza znacznie droższe modele renomowanych marek. W praktycznych testach osiąga realną moc ssania 30 kPa, co plasuje go na równi z flagowymi modelami kosztującymi dobrych kilka tysięcy złotych.
Wymienna bateria litowo-jonowa o pojemności 2500 mAh zapewnia do 60 minut pracy w trybie ECO i aż 17 minut w maksymalnym trybie MAX. To więcej niż oferuje legendarny Dyson V15, który w trybie Boost pracuje zaledwie 10 minut. Odkurzacz wyposażono w 7-stopniowy cyklon z filtrami HEPA, zatrzymujący 99,98% cząsteczek o wielkości 0,3 mikrona. Unikalną funkcją jest aromaterapia – w zestawie znajdziesz kapsułki zapachowe, które podczas odkurzania uwalniają przyjemny aromat.
Elektroszczotka z zielonym oświetleniem LED to prawdziwy przełom w sprzątaniu – doskonale oświetla odkurzane powierzchnie, ułatwiając dokładne usuwanie zabrudzeń nawet z najciemniejszych zakątków. Atutem jest też ogromny pojemnik na kurz o pojemności 800 ml, z łatwym systemem opróżniania przez żółtą dźwignię. Waga urządzenia to zaledwie 2,8 kg pomimo rekordowej mocy.
W elektromarketach tysiące, na AliExpress poniżej 400 zł
Obecna cena na AliExpress spada poniżej 400 zł – za tę kwotę otrzymujesz odkurzacz o parametrach dorównujących modelom za ponad 3000 zł. W zestawie znajdziesz 3 filtry HEPA, teleskopową rurę, turboszczotkę, końcówki do różnych powierzchni i wymienny akumulator.
Profesjonalne testy potwierdzają, że Laresar X11 „nie jest kilkukrotnie gorszy” od Dysona V15. W odkurzaniu dywanów wypada nawet lepiej, oferując podobną skuteczność przy ułamku ceny. Recenzenci zgodnie podkreślają fenomenalną efektywność odkurzania i świetne radzenie sobie z sierścią zwierząt. Zresztą, przeczytajcie nasz test poprzedniego modelu V7.