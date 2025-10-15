Aplikacje

Spotify z aktualizacją dla rodziców. Uratuje to ich Spotify Wrapped

Można powiedzieć, że platforma Spotify w końcu wysłuchała prośb sporej grupy użytkowników. Rodzice będą mieli i kontrolę i nowe możliwości poszerzenia gustów muzycznych swoich pociech. Przy czym, zachowają swoje własne Spotify Wrapped w takim kształcie, jakim sobie życzą. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:50
0
Koniec bałaganu w playlistach i rekomendacjach

Spotify nareszcie wyciągnął pomocną dłoń do rodziców, których rekomendacje i listy odtwarzania zaburzali najmłodsi użytkownicy w domu. Listy słynnego Spotify były "zrujnowane" do tej pory, gdyż pociechy "wytrenowały" je według swoich upodobań. Tymczasem idzie nowe - poskromienie chaosu już pierwsi użytkownicy mają na wyciągnięcie ręki.

Od teraz użytkownicy dostaną możliwość tworzenia subkont dla dzieci w ramach planu Premium Family. Nowość ta była testowana już w kilku krajach, obecnie jest wdrażana w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii, Niemczech. Holandii oraz Francji. 

Nowe subkonta są o tyle dobre, że nie dość, że nie zaśmiecają przestrzeni rodzicom, to jeszcze pozwalają młodym słuchaczom stworzenie sobie własnego środowiska muzycznego. Najmłodsi mogą tworzyć swoje własne listy oraz liczyć na spersonalizowane rekomendacje. Ponadto, mają cały czas dostęp do nieograniczonej biblioteki z muzyką. 

Kontrola rodzicielska w Spotify nie zniknęła

Jednocześnie, rodzice nadal zachowują pełną kontrolę nad tym, czego słuchają ich pociechy. Tu się nic nie zmieniło. Mogą filtrować utwory, a także blokować niektórych wykonawców. 

Rodzic w prosty sposób może z poziomu konta Premium Family dodać subkonto dla osoby poniżej 13. roku życia, i następnie skonfigurować funkcję do własnych oczekiwań. 

Co ciekawe, można też tworzyć rodzinne sesje muzyczne, przez możliwość tworzenia własnych playlist i udostępniania ich dzieciom. 

telepolis
Spotify Premium aplikacja Spotify Spotify nowości Spotify nowa funkcja Spotify playlista spotify wrapped
Zródła zdjęć: Kaspars Grinvalds / Shutterstock
Źródła tekstu: techradar.com