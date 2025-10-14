Google Meet ma nową funkcję. Przydatna, gdy włączy się kamera
Najnowsza aktualizacja Google Meet dodaje aż 12 filtrów makijażu opartych na sztucznej inteligencji. W przypadku kobiet zabieganych, albo tych co zaspały, aplikacja zrobi im teraz makijaż szybciej niż one same znalazłyby podkład i szminkę.
Google Meet: schludny wygląd ma znaczenie
Kto z nas tego nie przeżył? Ledwo co wstaliśmy z łóżka, a tu spotkanie na kamerce. No i jak tu pokazać się i nie przestraszyć rozmówców? Google Meet idzie nam z odsieczą i proponuje całkiem niezłą zabawę. Wprowadza efekty makijażu oparte na sztucznej inteligencji na stronach internetowych oraz urządzeniach mobilnych. Mają one nam pomóc wyglądać schludnie.
Wybór jest naprawdę spory - Google Meet dał nam do dyspozycji 12 filtrów makijażu, od tych naturalnych, po nieco bardziej odważne i kreatywne. Zatem, do wyboru do koloru, w zależności od rodzaju spotkania.
Nowa funkcja to coś więcej niż sam retusz
Funkcja ta stanowi rozszerzenie narzędzia Retusz. Ale trzeba przyznać, że wzbogaca go o jeszcze bardziej realistyczny styl, oparty na sztucznej inteligencji.
Funkcja ta z pewnością spotka się z uznaniem osób, które pracują zdalnie, ale od czasu do czasu muszą się pokazać podczas wideorozmowy. Google uważa, że funkcja ta przede wszystkim pozwala zaoszczędzić nam czas, który z pewnością zostałby spędzony na robieniu makijażu.
Do tej pory Retusz pozwalał nam wygładzić skórę i poprawić oświetlenie. Makijaż idzie o krok dalej - umożliwiając nakładanie takich elementów jak wirtualny podkład oraz szminka. I co najważniejsze - nie ścierają się, kiedy podczas wideorozmowy napijemy się kawy.
Google twierdzi, że system oparty na sztucznej inteligencji dostosowuje makijaż do indywidualnych cech użytkownika, starając się za każdym razem, aby wyglądał on naturalnie.
Wdrażanie makijażu rozpoczęło się 8 października i powinno zakończyć się w ciągu dwóch tygodni. Warto zatem aktualizować aplikację na bieżąco. Funkcja ta jest domyślnie wyłączona, ale można ją aktywować przed lub w trakcie połączenia. Co więcej, wybrany wygląd jest automatycznie zapisywany na następne spotkanie.