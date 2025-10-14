Apple Intelligence w Skrótach. Rewolucja jeśli chodzi o jeden aspekt

Po prostu lubimy Skróty

Skróty były od zawsze jednym z najprzydatniejszych narzędzi Apple. Nic dziwnego, umożliwiają nam automatyzację zadań i sterowanie urządzeniami. Pozwalają nam wysyłać SMS-y w różnych porach dnia, zapisywać pliki lub wyłączać światło w nocy. A lubimy je najbardziej za to, że oszczędzają nasz cenny czas i gwarantują, że wszystko zostanie wykonane poprawnie za każdym razem. I każdą czynność możemy dowolnie ustawiać i kontrolować.

Dzięki Apple Intelligence w systemach iOS 26, iPad 26 i macOS 26 staje się bardziej elastyczny. Teraz może obsługiwać takie zadania jak generowanie tekstu alternatywnego lub układanie planów posiłków na podstawie listy zakupów.

Dzięki nowej funkcji "Użyj modelu" możemy wprowadzić sztuczną inteligencję do skrótu, aby mogła wyszukać informacje, podsumować, lub przekształcić jej zawartość, zgodnie z naszymi wytycznymi. Oznacza to, że skrót za każdym razem może działać inaczej - w zależności od tego, co będziemy chcieli uzyskać i jak go uruchomimy.

Cichy pomocnik

I tak, zamiast przenieść opasły PDF z instrukcjami do Notatek, Apple Intelligence może nam go po prostu skondensować do kilku czytelnych punktów, a następnie Skróty mogą nam przygotować podsumowanie. Możemy użyć Skrótu do uporządkowania notatek głosowych, wygenerować tekst alternatywny do obrazów lub przekształcić listę zakupów z produktami spożywczymi w pomysły na przepisy.

Apple Intelligence sprawia, że Skróty działają bez konieczności pobierania nowych plików.