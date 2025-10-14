Aplikacje

Chatboty muszą stać się bardziej grzeczne. I tu wkracza prawo

Kalifornia jako pierwsza sprawia, że chatboty przechodzą prawdziwą cyfrową przemianę. Nowe prawo wymaga, aby chatboty z wbudowaną sztuczną inteligencją stały się bardziej grzeczne, w przeciwnym razie grożą im konsekwencje. I to prawne.

Chatboty z zasadami. Idzie nowe

Kalifornia postanowiła działać. Wkroczyła, aby uregulować działanie chatbotów opartych na sztucznej inteligencji. Gubernator Newsom właśnie podpisał nowe prawo, tym samym Kalifornia stała się pierwszym stanem w kraju, który wprowadził takie przepisy. 

Co to oznacza w praktyce?

Już od 2026 roku firmy takie, jak Meta, Character AI i Replika będą musiały przestrzegać rygorystycznych zasad bezpieczeństwa, szczególnie w odniesieniu do ochrony dzieci i użytkowników narażonych na ryzyko. 

Wszystko to za sprawą różnych poruszających historii nastolatków, którzy targnęli się na swoje życie po przeprowadzeniu szeregu niepokojących rozmów z chatbotami. 

Od teraz pewne kwestie zostaną prawnie uregulowane. W świetle prawa, firmy te będą musiały weryfikować wiek rozmówcy, a także mieć plan na wypadek gdyby któryś z nich poruszał drażliwe tematy, typu samookaleczenie. Co najważniejsze, chatboty będą musiały dać jasno do zrozumienia, że rozmówca konwersuje ze sztuczną inteligencją, a nie z prawdziwą osobą. 

Jest to bardzo ważne, bowiem największą bolączką twórców chatbotów jest to, jak boty oparte na sztucznej inteligencji radzą sobie w relacjach międzyludzkich, naśladując ludzką przyjaźń. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku osób samotnych i bezbronnych. 

To bardzo ważna kwestia w przypadku, jeśli jest się rodzicem. Prawo gwarantuje wprowadzenie pewnych zabezpieczeń, które pozwolą lepiej komunikować się z naszymi dziećmi. A wszystko co jest związane z większym bezpieczeństwem oraz przejrzystością, jest bardzo ważne. 

Prawo w Kalifornii ma szansę stać się wzorem dla innych. To pierwszy krok, który zmienia zasady tego jak działa AI. 

Image
telepolis
Kalifornia chatboty prawo AI chatgpt5
Zródła zdjęć: Ascannio / Shutterstock
Źródła tekstu: digitaltrends.com