Nowe badanie krwi pozwala wykryć raka 10 lat wcześniej

Nowy test krwi HPV-DeepSeek

Naukowcy z Mass General Brigham stworzyli test krwi - HPV-DeepSeek, który pozwala wykryć nowotwory głowy i szyi związane z HVP dekadę przed diagnozą. Niedawno pisaliśmy o kluczowym odkryciu związanym z możliwością identyfikacji białek, które pozwalało wykryć raka z wieloletnim wyprzedzeniem . Naukowcy nie poddają się i wciąż prowadzą w tym kierunku badania. Tym razem, dzięki wykryciu wirusowego DNA we krwi, test osiągnął 99% czułości. Ta dokładność testu może zrewolucjonizować wczesne badania przesiewowe i strategie leczenia raka.

Badanie krwi wystarczy, aby wykryć nowotwór dekadę wcześniej

A trzeba wiedzieć, że wirus brodawczaka ludzkiego HPV jest odpowiedzialny za około 70% przypadków raka głowy i szyi w samych Stanach Zjednoczonych. Sam ten fakt czyni go wiodącym nowotworem związanym z HPV, którego częstość występowania wzrasta z roku na rok. W przeciwieństwie do raka szyjki macicy, który można wykryć za pomoca rutynowych badań przesiewowych, obecnie nie ma testu, który pozwoliłby zidentyfikować nowotwory głowy i szyi związanych z HPV przed wystąpieniem objawów. W rezultacie u większości pacjentów jest on wykrywany za późno, po rozroście guza do miliardów komórek.