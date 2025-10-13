Ta popularna dieta zmniejsza ryzyko zachorowania na cukrzycę o 31%

Dieta śródziemnomorska chwalona nie bez powodu

Naukowcy już wiedzą. Lżejsza dieta śródziemnomorska w połączeniu z odpowiednimi ćwiczeniami może okazać się najlepszym sposobem na pokonanie cukrzycy typu 2.

Dieta śródziemnomorska działa synergicznie, poprawiając wrażliwość na insulinę i zmniejszając stany zapalne. To smaczne, zrównoważone i akceptowalne kulturowo podejście, które oferuje praktyczny i skuteczny sposób zapobiegania cukrzycy typu 2 - chorobie o zasięgu globalnym, której w dużej mierze można uniknąć. wyjaśnia Miguel Ruiz-Canela, profesor z Uniwersytetu Nawarry.

Takiego odkrycia dokonali hiszpańscy naukowcy - ich zdaniem połączenie niskokalorycznej diety śródziemnomorskiej z ćwiczeniami fizycznymi i wsparciem specjalistów, zmniejszyło ryzyko cukrzycy typu 2 aż o 31%. Ale to nie koniec korzyści. Uczestnicy stracili także na wadze i zmniejszyli obwód talii. To jest zdaniem badaczy dowód na to, że drobne, ale konsekwentne zmiany stylu życia mogą nieść za sobą znaczące korzyści zdrowotne.

Dieta zwalczająca cukrzycę i otyłość

Eksperci są przekonani, że to stosowanie takiej diety w towarzystwie innych czynników, można wdrożyć globalnie w celu zwalczania epidemii cukrzycy i otyłości.

Badanie zostało przeprowadzone w Hiszpanii, przez Uniwersytet Nawarry we współpracy z 200 badaczami z 22 uniwersytetów, szpitali oraz instytutów badawczych. Projekt przeprowadzono w ponad 100 ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej w ramach hiszpańskiego Narodowego Systemu Zdrowia.