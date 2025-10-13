Ta popularna dieta zmniejsza ryzyko zachorowania na cukrzycę o 31%
Naukowcy odkryli, że polecana w większości przypadków dieta śródziemnomorska, nie tylko zapewnia nam dłuższe życie i młodszy wygląd, ale także zmniejsza ryzyko zachorowania na cukrzycę o 31%.
Dieta śródziemnomorska chwalona nie bez powodu
Naukowcy już wiedzą. Lżejsza dieta śródziemnomorska w połączeniu z odpowiednimi ćwiczeniami może okazać się najlepszym sposobem na pokonanie cukrzycy typu 2.
Dieta śródziemnomorska działa synergicznie, poprawiając wrażliwość na insulinę i zmniejszając stany zapalne. To smaczne, zrównoważone i akceptowalne kulturowo podejście, które oferuje praktyczny i skuteczny sposób zapobiegania cukrzycy typu 2 - chorobie o zasięgu globalnym, której w dużej mierze można uniknąć.
Takiego odkrycia dokonali hiszpańscy naukowcy - ich zdaniem połączenie niskokalorycznej diety śródziemnomorskiej z ćwiczeniami fizycznymi i wsparciem specjalistów, zmniejszyło ryzyko cukrzycy typu 2 aż o 31%. Ale to nie koniec korzyści. Uczestnicy stracili także na wadze i zmniejszyli obwód talii. To jest zdaniem badaczy dowód na to, że drobne, ale konsekwentne zmiany stylu życia mogą nieść za sobą znaczące korzyści zdrowotne.
Dieta zwalczająca cukrzycę i otyłość
Eksperci są przekonani, że to stosowanie takiej diety w towarzystwie innych czynników, można wdrożyć globalnie w celu zwalczania epidemii cukrzycy i otyłości.
Badanie zostało przeprowadzone w Hiszpanii, przez Uniwersytet Nawarry we współpracy z 200 badaczami z 22 uniwersytetów, szpitali oraz instytutów badawczych. Projekt przeprowadzono w ponad 100 ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej w ramach hiszpańskiego Narodowego Systemu Zdrowia.
Projekt nosi nazwę PREDIMED-Plus i jest największym badaniem żywieniowym, jakie kiedykolwiek przeprowadzono w Europie. Uruchomiono go w 2013 roku, a jego finansowanie przekroczyło 15 milionów euro. Jego szczegółowe wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie "Annals of Internal Medicine".