Badanie krwi. Tyle wystarcza, by wykryć raka 7 lat przed diagnozą

Naukowcom udało się zidentyfikować białka, których obecność we krwi będzie stanowiło ostrzeżenie przed rakiem. Jest to o tyle istotne, że choroba nowotworowa zostanie wykryta aż siedem lat wcześniej, co pozwoli na zastosowanie odpowiedniej terapii zapobiegawczej.

Lekarze już się radują na wieść o tym ważnym odkryciu, które jest "kluczowym pierwszym krokiem" w stosowaniu terapii zapobiegawczych. Całość badań zostało opublikowane na łamach "Nature Communications".

O co chodzi z tym wykrywaniem raka siedem lat wcześniej?

Badacze odkryli 618 białek, powiązanych z 19 rodzajami chorób, w tym z rakiem jelit, prostaty oraz piersi. Około 107 białek znaleziono w grupie osób, od których pobrano krew najmniej siedem lat przed diagnozą.

Naukowcy oraz środowisko lekarskie ma nadzieję, że odkrycie to pomoże w zauważalny sposób powstrzymać choroby nowotworowe przed jego wystąpieniem. To będzie nie tyle krok milowy naprzód, co "pierwszy kluczowy krok" w kierunku opracowania terapii zapobiegawczych.

Aż dwa badania Oxford Population Health, sfinansowane przez Cancer Research w Wielkiej Brytanii, sugerują wyraźnie że białka te mogą być odpowiedzialne za najwcześniejsze stadia nowotworu.

Badania te są ważne, bo dostarczają wielu nowych wskazówek na temat przyczyn i biologii wielu nowotworów. Teraz dysponujemy technologią, która pozwala przyjrzeć się tysiącom białek w tysiącach przypadków raka. Możemy też zidentyfikować, które białka odgrywają rolę w rozwoju określonych nowotworów, a które mogą mieć skutki wspólne dla wielu typów nowotworów.

- prof. Ruth Travis, starszy epidemiolog molekularny z Oxford Population Health

Każde odkrycie w kwestii chorób nowotworowych powinno napawać nas optymizmem i stanowić drogę do zapewnienia ludziom dłuższego i lepszego życia, wolnego od strachu przed chorobą.

