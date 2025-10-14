Zaniżone ceny w internecie służą jako wabik. Wielu Polaków się nabiera

Oszustwa na sprzedaż opału rosną jak grzyby po deszczu

64-latka postanowiła jak co roku, o tej porze, zakupić zapas opału na nadchodzącą zimę. Znalazła na jednej ze stron internetowych dość atrakcyjną ofertę sprzedaży pelletu, który ją interesował.

Kobieta zamówiła pellet za ponad 2500 złotych. Kiedy po kilku dniach towar nie dotarł pod wskazany adres, mieszkanka powiatu próbowała skontaktować się mailowo ze sprzedającym. Niestety, bez odpowiedzi. relacjonuje mł. asp. Konrad Karwacki z zespołu prasowego podlaskiej policji.

W tym konkretnym przypadku znamienne dla oszustwa było także to, że kiedy zaniepokojona kobieta, chciała skontaktować się z oszustem telefonicznie i weszła ponownie na stronę internetową, na której dokonała zamówienia i opłaciła transakcję — strona przestała działać. To był wyraźny sygnał, że kobieta padła ofiarą oszustwa, a zamówiony pellet nigdy do niej nie dotrze.

Jej przypadek nie jest odosobniony, niedawno pisaliśmy o przypadku 25-letniego mężczyzny, który w podobny sposób został zrobiony w balona.

Płatność przy odbiorze to dobry pomysł