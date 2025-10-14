Bezpieczeństwo

Zaniżone ceny w internecie służą jako wabik. Wielu Polaków się nabiera

Policjanci ostrzegają — zaniżone ceny w internecie to zazwyczaj próba oszustwa. Ponad 2,5 tysiąca złotych straciła bezpowrotnie mieszkanka podlaskiego, chcąc kupić w sieci opał po atrakcyjnej cenie. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:11
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Zaniżone ceny w internecie służą jako wabik. Wielu Polaków się nabiera

Oszustwa na sprzedaż opału rosną jak grzyby po deszczu

64-latka postanowiła jak co roku, o tej porze, zakupić zapas opału na nadchodzącą zimę. Znalazła na jednej ze stron internetowych dość atrakcyjną ofertę sprzedaży pelletu, który ją interesował. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Kobieta zamówiła pellet za ponad 2500 złotych. Kiedy po kilku dniach towar nie dotarł pod wskazany adres, mieszkanka powiatu próbowała skontaktować się mailowo ze sprzedającym. Niestety, bez odpowiedzi.

relacjonuje mł. asp. Konrad Karwacki z zespołu prasowego podlaskiej policji. 

W tym konkretnym przypadku znamienne dla oszustwa było także to, że kiedy zaniepokojona kobieta, chciała skontaktować się z oszustem telefonicznie i weszła ponownie na stronę internetową, na której dokonała zamówienia i opłaciła transakcję — strona przestała działać. To był wyraźny sygnał, że kobieta padła ofiarą oszustwa, a zamówiony pellet nigdy do niej nie dotrze. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon INFINIX Note 40 Pro 12/256 6.78" 120Hz Zielony
Smartfon INFINIX Note 40 Pro 12/256 6.78" 120Hz Zielony
0 zł
1249.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1249.99 zł
Smartfon INFINIX Hot 50 Pro+ 8/256GB 6.78" 120Hz Czarny
Smartfon INFINIX Hot 50 Pro+ 8/256GB 6.78" 120Hz Czarny
0 zł
880.78 zł - najniższa cena
Kup teraz 880.78 zł
Smartfon HAMMER Iron 6 5G 6/128GB 6.56" 120Hz Czarny
Smartfon HAMMER Iron 6 5G 6/128GB 6.56" 120Hz Czarny
0 zł
1299 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299 zł
Advertisement

Jej przypadek nie jest odosobniony, niedawno pisaliśmy o przypadku 25-letniego mężczyzny, który w podobny sposób został zrobiony w balona.

Płatność przy odbiorze to dobry pomysł

Policjanci apelują o ostrożność podczas zakupów przez internet. Należy omijać szerokim łukiem produkty, które mają wyraźnie zaniżone ceny i superoferty. Niestety, wszelkiego rodzaju okazje i promocje to popularne chwyty, jakimi posługują się oszuści. Pamiętajmy także, że za produkt typu pellet, możemy równie dobrze zapłacić przy odbiorze. Szczególnie, jeśli dokonujemy zakupu na dość dużą kwotę. Płatność przy odbiorze sprawi, że zapłacimy dopiero w momencie, kiedy dostaniemy produkt. Zaoszczędzi nam to z pewnością sporo stresu. 

"Menedżer" z piekła rodem. Namówił na inwestycję i zostawił z niczym

Image
telepolis
zakupy online fałszywa reklama oszustwo na zakup węgla oszustwo na węgiel Fałszywa strona oszustwo na opał oszustwo online
Zródła zdjęć: Baba.Images / Shutterstock
Źródła tekstu: radio.bialystok.pl