T-Mobile wprowadza T Phone 3 Pro. W zestawie Perplexity Pro i PicsArt Pro
Portfolio urządzeń T-Mobile powiększa się o nowy telefon: T Phone 3 Pro. Wraz z nim można zyskać atrakcyjne dodatki – Magenta AI z pakietem Perplexity Pro oraz PicsArt Pro.
T-Mobile T Phone 3 Pro debiutuje w Polsce w zestawie z etui oraz słuchawkami TWE220 z ANC, w cenie 1449 zł. Urządzenie wyróżnia się wsparciem dla narzędzi AI oraz przyzwoitą, średniej klasy specyfikacją.
T Phone 3 Pro kusi dużym ekranem AMOLED o przekątnej 6,8 cala, rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2392), z odświeżaniem 120 Hz. Sercem nowego telefonu jest układ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 z czterema rdzeniami Cortex-A78 (2,4 GHz), któremu pomaga 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wbudowanej. Z tyłu znalazł się potrójny aparat z główną jednostką 50 Mpix i optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Energię dostarcza bateria 5000 mAh z funkcją szybkiego ładowania, a wszystkim dyryguje Android 15.
Jednym z kluczowych elementów T Phone 3 Pro jest Magenta AI – asystent dający szybki dostęp do narzędzi AI, w tym przede wszystkim aplikacji Perplexity do wyszukiwania i tłumaczenia informacji. W zestawie znalazła się także subskrypcja Perplexity Pro (18 miesięcy) oraz PicsArt Pro (12 miesięcy), wykorzystująca AI do edycji zdjęć.
T Phone 3 Pro to nie tylko smartfon, ale i inteligentny asystent, który wspiera Cię na każdym kroku – od organizowania dnia, wyszukiwania informacji, robienia rezerwacji hotelowych, aż po tłumaczenie tekstów w mgnieniu oka za pomocą aplikacji Perplexity Assistant. I co ważne – korzystanie ze wsparcia jest bajecznie proste i wymaga dosłownie jednego ruchu: wystarczy nacisnąć przycisk Magenta AI i gotowe!
T-Mobile podkreśla też aspekt ekologii – urządzenie uzyskało ocenę 88/100 w programie Eco Rating, a operator oznacza je hasłem #GreenMagenta – wskazując na proekologiczne elementy konstrukcji i procesu produkcji.
Dostępność i ceny
T Phone 3 Pro 5G (8/256 GB) jest dostępny od dziś za 1449 zł, wyłącznie w ofercie T-Mobile Polska – zarówno online, jak i w salonach stacjonarnych. Telefon można kupić bez abonamentu lub z umową w ofercie Nielimitowanej (24 mies., od 75 zł/mies. z rabatami za zgody marketingowe i obsługę elektroniczną).