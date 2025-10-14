T-Mobile wprowadza T Phone 3 Pro. W zestawie Perplexity Pro i PicsArt Pro

T-Mobile T Phone 3 Pro debiutuje w Polsce w zestawie z etui oraz słuchawkami TWE220 z ANC, w cenie 1449 zł. Urządzenie wyróżnia się wsparciem dla narzędzi AI oraz przyzwoitą, średniej klasy specyfikacją.

T Phone 3 Pro kusi dużym ekranem AMOLED o przekątnej 6,8 cala, rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2392), z odświeżaniem 120 Hz. Sercem nowego telefonu jest układ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 z czterema rdzeniami Cortex-A78 (2,4 GHz), któremu pomaga 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wbudowanej. Z tyłu znalazł się potrójny aparat z główną jednostką 50 Mpix i optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Energię dostarcza bateria 5000 mAh z funkcją szybkiego ładowania, a wszystkim dyryguje Android 15.

Jednym z kluczowych elementów T Phone 3 Pro jest Magenta AI – asystent dający szybki dostęp do narzędzi AI, w tym przede wszystkim aplikacji Perplexity do wyszukiwania i tłumaczenia informacji. W zestawie znalazła się także subskrypcja Perplexity Pro (18 miesięcy) oraz PicsArt Pro (12 miesięcy), wykorzystująca AI do edycji zdjęć.

T Phone 3 Pro to nie tylko smartfon, ale i inteligentny asystent, który wspiera Cię na każdym kroku – od organizowania dnia, wyszukiwania informacji, robienia rezerwacji hotelowych, aż po tłumaczenie tekstów w mgnieniu oka za pomocą aplikacji Perplexity Assistant. I co ważne – korzystanie ze wsparcia jest bajecznie proste i wymaga dosłownie jednego ruchu: wystarczy nacisnąć przycisk Magenta AI i gotowe! – zachwala T-Mobile.

T-Mobile podkreśla też aspekt ekologii – urządzenie uzyskało ocenę 88/100 w programie Eco Rating, a operator oznacza je hasłem #GreenMagenta – wskazując na proekologiczne elementy konstrukcji i procesu produkcji.

Dostępność i ceny