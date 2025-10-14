Tech

Czy można poślubić sztuczną inteligencję? Powstał projekt ustawy

Ohio, stan USA chce zakazać małżeństw między ludźmi i sztuczną inteligencją. Co więcej, republikanie chcą raz na zawsze pozbawić sztuczną inteligencję osobowości prawnej. Kongresmen przedstawił projekt ustawy.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:42
Cyfrowe małżeństwa - tak, czy nie?

Jeszcze kilka lat temu, ciężko byłoby sobie wyobrazić, że kongresmeni będą debatowali nad tego typu sprawami. A jednak, okazuje się, że niektórzy ludzie żenią się z chatbotami AI lub zwyczajnie - angażują się w głęboko romantyczne związki z osobowościami AI. Jako przykład możemy podać, opisany w dzienniku The Guardian, przypadek użytkownika Travisa, który twierdzi, że poślubił swojego bota "Lily Rose". Co ciekawe, wszystko to wydarzyło się za zgodą jego obecnej małżonki.

Zakaz traktowania AI jako osób w świetle prawa

W odpowiedzi na tego typu kwestie, przedstawiciel stanu Ohio, przedstawił projekt ustawy, który zakazałby cyfrowych związków i uniemożliwiłby traktowanie AI jako osób, w świetle prawa. Projekt został przedstawiony przez kongresmena.

Projekt ustawy ma na celu jedno - zaklasyfikowanie systemów AI jako "bytów nieświadomych", odmawiając im osobowości prawnej. To skutecznie uniemożliwiłoby zawieranie małżeństw między człowiekiem, a sztuczną inteligencją. Nie można byłoby ich uznawać za "współmałżonków" w świetle prawa. 

Dla niektórych może to być jedynie dziwaczny ruch prawny, ale dla wielu to punkt wyjścia do dyskusji jak należy definiować osobowość, intymność i prawa w dobie sztucznej inteligencji. Jeśli rodzą się już projekty ustaw, to dowód na to, że wirtualne więzi bardzo szybko zacierają się z rzeczywistością. 

I choć małżeństwa AI brzmią nadal bardzo dziwacznie i futurystycznie, to ujawniają jednak rosnącą samotność wśród społeczeństwa. Wiele osób zwraca się do chatbotów w poszukiwaniu emocjonalnego pocieszenia i wsparcia. A ich towarzysze AI są projektowani jako coraz bardziej wyrozumiali i empatyczni. 

Chatboty muszą stać się bardziej grzeczne. I tu wkracza prawo

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Shutterstock AI
Źródła tekstu: digitaltrends.com