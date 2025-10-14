Czy można poślubić sztuczną inteligencję? Powstał projekt ustawy

Cyfrowe małżeństwa - tak, czy nie?

Jeszcze kilka lat temu, ciężko byłoby sobie wyobrazić, że kongresmeni będą debatowali nad tego typu sprawami. A jednak, okazuje się, że niektórzy ludzie żenią się z chatbotami AI lub zwyczajnie - angażują się w głęboko romantyczne związki z osobowościami AI. Jako przykład możemy podać, opisany w dzienniku The Guardian, przypadek użytkownika Travisa, który twierdzi, że poślubił swojego bota "Lily Rose". Co ciekawe, wszystko to wydarzyło się za zgodą jego obecnej małżonki.

Zakaz traktowania AI jako osób w świetle prawa

W odpowiedzi na tego typu kwestie, przedstawiciel stanu Ohio, przedstawił projekt ustawy, który zakazałby cyfrowych związków i uniemożliwiłby traktowanie AI jako osób, w świetle prawa. Projekt został przedstawiony przez kongresmena.

Projekt ustawy ma na celu jedno - zaklasyfikowanie systemów AI jako "bytów nieświadomych", odmawiając im osobowości prawnej. To skutecznie uniemożliwiłoby zawieranie małżeństw między człowiekiem, a sztuczną inteligencją. Nie można byłoby ich uznawać za "współmałżonków" w świetle prawa.

Dla niektórych może to być jedynie dziwaczny ruch prawny, ale dla wielu to punkt wyjścia do dyskusji jak należy definiować osobowość, intymność i prawa w dobie sztucznej inteligencji. Jeśli rodzą się już projekty ustaw, to dowód na to, że wirtualne więzi bardzo szybko zacierają się z rzeczywistością.