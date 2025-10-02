Bezpieczeństwo

Internetowe oszustwa "na opał". Nie bez powodu powracają właśnie teraz

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego, wrócił urodzaj jednego typu oszustw, charakterystycznych właśnie dla tej pory roku. To oszustwa związane z zakupem opału przez internet.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:16
Pojawiły się "oszustwa na opał"

I celem tego typu przekrętu wcale nie są sami seniorzy, jak się powszechnie zwykło uważać. Wręcz przeciwnie, ofiarą mogą paść wszyscy, którzy dokonują zakupu tego surowca przez internet. Jak informuje lokalny portal, do Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy zgłosił się 25-letni mieszkaniec, powiatu, którego oszuści zrobili w przysłowiowego "balona".

Mężczyzna zamówił pellet drzewny o wartości 1200 złotych. Transakcja pozornie przebiegła jak należy, kupujący dokonał przelewu według wytycznych. Niestety, towar do niego nie dotarł. Co gorsza, po dokonaniu zakupu, kupujący znalazł w mediach społecznościowych informacje, że firma od której kupił opał jest fałszywa i ma już na swoim koncie tego typu oszustwa.

Policjanci przypominają, aby zawsze weryfikować firmę, z której usług planujemy skorzystać. Szczególnie, jeśli informacje odnośnie jej działalności mamy w zasięgu ręki, czyli w internecie. Jedno jest kluczowe - weryfikujemy firmę przed dokonaniem przelewu, a nie w momencie, kiedy nie zostanie nam dostarczony towar. 

Korzystajmy ze sprawdzonych i znanych źródeł sprzedaży, weryfikujmy opinie o sprzedawcach, unikajmy ofert z "podejrzanie niską" ceną. Jeśli to możliwe to wybierajmy płatność przy odbiorze.

przestrzegają policjanci. 

Podczas zakupów przez internet ważne jest zachowanie ostrożności - szczególnie w przypadku zakupu opału, na który w sezonie grzewczym jest naprawdę spore zapotrzebowanie.

telepolis
oszustwo internetowe internetowe oszustwo oszustwo na zakup węgla oszustwo na zakupy
Zródła zdjęć: Jiri Hera / Shutterstock
Źródła tekstu: swidnica24.pl