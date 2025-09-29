Galaxy Ring uwięził youtubera. Musieli go ściągać w szpitalu

Daniel (@ZONEofTECH), youtuber i twórca technologiczny, przeżył prawdziwy horror. Jego Samsung Galaxy Ring, zamiast monitorować stan zdrowia, sam stał się przyczyną wizyty na ostrym dyżurze. Wszystko zaczęło się tuż przed wejściem na pokład samolotu, gdy bateria w pierścieniu nagle zaczęła puchnąć.

Bolesna pułapka na palcu

Daniel opisał całe zdarzenie na portalu, publikując kilka zdjęć. Widać na nich wyraźnie zdeformowany pierścień zaciśnięty na jego palcu. Gadżet nie tylko powodował ból, ale też zaklinował się na dobre, uniemożliwiając zdjęcie. Sprawa była na tyle poważna, że youtuber nie został wpuszczony na pokład samolotu.

Obsługa lotniska próbowała pomóc, używając mydła i kremu do rąk, jednak te próby tylko pogorszyły sytuację. Według relacji poszkodowanego, kontakt z tymi substancjami sprawił, że spuchnięta bateria rozszerzyła się jeszcze bardziej.

Finał na ostrym dyżurze

Ostatecznie youtuber został odesłany do szpitala, gdzie interweniował personel medyczny. Dopiero użycie lodu do zmniejszenia opuchlizny palca oraz specjalnego lubrykantu medycznego pozwoliło bezpiecznie zdjąć pierścień. Zdjęcia zrobione po całym zajściu pokazują kompletnie zniekształcone i wypchnięte wnętrzności urządzenia.

Samsung UK odpowiedział na wpis youtubera, przepraszając za sytuację i prosząc o kontakt w wiadomości prywatnej w celu wyjaśnienia sprawy. Dla samego poszkodowanego sprawa jest jednak zamknięta. Skwitował ją krótko:

Nigdy więcej nie założę inteligentnego pierścienia.