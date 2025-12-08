Yanosik z nowością. YANBOX GO myśli za kierowcę
Yanosik wprowadza nowe urządzenie, YANBOX GO. To inteligentny asystent drogowy, który przekazuje najważniejsze informacje z trasy, by nie odciągać uwagi kierowcy. Nowość działa na terenie całej Europy.
YANBOX GO to niewielkie urządzenie o wymiarach 45×45×15 mm, które montuje się w swoim pojeździe, aby otrzymywać aktualne ostrzeżenia drogowe. Mają to być informacje o fotoradarach stacjonarnych, odcinkowych pomiarach prędkości, kontrolach policyjnych oraz innych zagrożeniach pojawiających się na trasie w Polsce i Europie.
Urządzenie korzysta ze zweryfikowanych źródeł oraz zgłoszeń od ponad 5-milionowej społeczności kierowców systemu Yanosik. Komunikaty dźwiękowe i świetlne są przekazywane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możecie szybciej zareagować i bezpiecznie wykonać manewr.
Stworzyliśmy go z myślą o kierowcach, którzy chcą jeździć bezpiecznie, bez rozpraszających ekranów i nadmiaru komunikatów. Nasz YANBOX GO nadaje wyłącznie te ostrzeżenia, które są dla Was naprawdę istotne
Obsługa YANBOX GO ma być wyjątkowo prosta. Jedyne, czego wymaga, to potwierdzanie lub odwoływanie zgłoszeń jednym z dwóch przycisków. Nie trzeba wybierać typu zdarzenia – za kierowców robi to algorytm wspierany przez sztuczną inteligencję.
Urządzenie automatycznie uruchamia się po wykryciu ruchu pojazdu, ostrzega o sytuacjach na drodze i pokazuje odległość do zgłoszenia. YANBOX GO pracuje całkowicie bezprzewodowo, a jego bateria ma wystarczać nawet na kilka tygodni użytkowania.
Korzystanie z YANBOX GO nie wiąże się z żadnymi abonamentami ani ukrytymi kosztami. To jednorazowy wydatek, a po zakupie użytkownik może korzystać z pełnego zakresu funkcji, zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach europejskich.
YANBOX GO jest już dostępny w oficjalnym sklepie Yanosik w cenie 299 zł. Urządzenie w 2026 roku trafi także do Niemiec, gdzie będzie dostępne m.in. na platformie Amazon.de.