Yanosik z nowością. YANBOX GO myśli za kierowcę

YANBOX GO to niewielkie urządzenie o wymiarach 45×45×15 mm, które montuje się w swoim pojeździe, aby otrzymywać aktualne ostrzeżenia drogowe. Mają to być informacje o fotoradarach stacjonarnych, odcinkowych pomiarach prędkości, kontrolach policyjnych oraz innych zagrożeniach pojawiających się na trasie w Polsce i Europie.

Urządzenie korzysta ze zweryfikowanych źródeł oraz zgłoszeń od ponad 5-milionowej społeczności kierowców systemu Yanosik. Komunikaty dźwiękowe i świetlne są przekazywane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możecie szybciej zareagować i bezpiecznie wykonać manewr.

Stworzyliśmy go z myślą o kierowcach, którzy chcą jeździć bezpiecznie, bez rozpraszających ekranów i nadmiaru komunikatów. Nasz YANBOX GO nadaje wyłącznie te ostrzeżenia, które są dla Was naprawdę istotne – opisuje swoją nowość Yanosik.

Obsługa YANBOX GO ma być wyjątkowo prosta. Jedyne, czego wymaga, to potwierdzanie lub odwoływanie zgłoszeń jednym z dwóch przycisków. Nie trzeba wybierać typu zdarzenia – za kierowców robi to algorytm wspierany przez sztuczną inteligencję.

Urządzenie automatycznie uruchamia się po wykryciu ruchu pojazdu, ostrzega o sytuacjach na drodze i pokazuje odległość do zgłoszenia. YANBOX GO pracuje całkowicie bezprzewodowo, a jego bateria ma wystarczać nawet na kilka tygodni użytkowania.

Korzystanie z YANBOX GO nie wiąże się z żadnymi abonamentami ani ukrytymi kosztami. To jednorazowy wydatek, a po zakupie użytkownik może korzystać z pełnego zakresu funkcji, zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach europejskich.