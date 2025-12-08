Tech

Yanosik z nowością. YANBOX GO myśli za kierowcę

Yanosik wprowadza nowe urządzenie, YANBOX GO. To inteligentny asystent drogowy, który przekazuje najważniejsze informacje z trasy, by nie odciągać uwagi kierowcy.  Nowość działa na terenie całej Europy. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:58
3
YANBOX GO to niewielkie urządzenie o wymiarach 45×45×15 mm, które montuje się w swoim pojeździe, aby otrzymywać aktualne ostrzeżenia drogowe. Mają to być informacje o fotoradarach stacjonarnych, odcinkowych pomiarach prędkości, kontrolach policyjnych oraz innych zagrożeniach pojawiających się na trasie w Polsce i Europie. 

Urządzenie korzysta ze zweryfikowanych źródeł oraz zgłoszeń od ponad 5-milionowej społeczności kierowców systemu Yanosik. Komunikaty dźwiękowe i świetlne są przekazywane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możecie szybciej zareagować i bezpiecznie wykonać manewr. 

Stworzyliśmy go z myślą o kierowcach, którzy chcą jeździć bezpiecznie, bez rozpraszających ekranów i nadmiaru komunikatów. Nasz YANBOX GO nadaje wyłącznie te ostrzeżenia, które są dla Was naprawdę istotne

– opisuje swoją nowość Yanosik.

Obsługa YANBOX GO ma być wyjątkowo prosta. Jedyne, czego wymaga, to potwierdzanie lub odwoływanie zgłoszeń jednym z dwóch przycisków. Nie trzeba wybierać typu zdarzenia – za kierowców robi to algorytm wspierany przez sztuczną inteligencję. 

Urządzenie automatycznie uruchamia się po wykryciu ruchu pojazdu, ostrzega o sytuacjach na drodze i pokazuje odległość do zgłoszenia. YANBOX GO pracuje całkowicie bezprzewodowo, a jego bateria ma wystarczać nawet na kilka tygodni użytkowania.  

Korzystanie z YANBOX GO nie wiąże się z żadnymi abonamentami ani ukrytymi kosztami. To jednorazowy wydatek, a po zakupie użytkownik może korzystać z pełnego zakresu funkcji, zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach europejskich. 

YANBOX GO jest już dostępny w oficjalnym sklepie Yanosik w cenie 299 zł. Urządzenie w 2026 roku trafi także do Niemiec, gdzie będzie dostępne m.in. na platformie Amazon.de. 

Yanosik YANBOX GO inteligentny asystent drogowy
Zródła zdjęć: Yanosik
Źródła tekstu: Yanosik