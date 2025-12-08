One UI 8.5 w Polsce. Ruszają testy wersji beta

Samsung ruszył z programem beta One UI 8.5. Testowa wersja nowego oprogramowania trafia na smartfony z serii Galaxy S25, przynosząc odświeżony interfejs oraz szereg nowych funkcji. Nowy soft jako pierwsi otrzymali użytkownicy z Korei Południowej, jednak program obejmuje też 5 innych krajów, a wśród nich znalazła się Polska. O zaletach One UI 8.5 będą się mogli także przekonać użytkownicy z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Indii. Dostępność aktualizacji dla tych rynków może jednak się różnić, a Samsung udostępnia je stopniowo. Użytkownicy w Polsce będą musieli prawdopodobnie jeszcze chwilę zaczekać.

Program pilotażowy został uruchomiony w pierwszej kolejności dla flagowej serii Galaxy S25. Obejmuje modele Galaxy S25, Galaxy S25+ oraz Galaxy S25 Ultra. Z udziału w testach wykluczone są natomiast telefony Galaxy S25 Edge oraz Galaxy S25 FE.

Należy przypuszczać, że za jakiś czas Samsung może rozszerzyć testy na kolejne modele. Natomiast stabilna wersja One UI 8.5 ma zadebiutować na początku przyszłego roku wraz z nową serią smartfonów Galaxy S26. Do tego czasu firma może wypuścić kilka wersji testowych.

Aby dołączyć do testów, użytkownicy muszą zarejestrować się poprzez aplikację Samsung Members, gdzie należy odszukać baner „Program beta”. Wymagane jest posiadanie lokalnej karty SIM w telefonie oraz zalogowanie się na konto Samsung.

Co nowego w One UI 8.5?

Aktualizacja przynosi sporo nowości, zarówno dotyczących interfejsu, jak i nowych funkcji. W One UI 8.5 debiutuje w pełni konfigurowalny panel szybkich ustawień, a użytkownicy otrzymają większą swobodę w dostosowywaniu ikona i kafelków Producent wprowadził też nowe animacje interfejsu oraz przeprojektował wygląd własnych aplikacji. Zadbał również o detale wizualne, wprowadzając ulepszenia układu zegara na ekranie blokady oraz efekty pogodowe dla alarmów. Są na przykład takie smaczki jak automatyczny układ ekranu blokady, z lepszym dopasowaniem tapet ze zdjęciami ludzi lub zwierząt. Po wybraniu zdjęcia układ ekranu automatycznie się dostosowuje, dzięki czemu zegar i widżety nie zasłaniają ważnych części fotki. Pierwsi użytkownicy chwalą zmiany jako bardzo efektowne.

Usprawnień doczekał się także asystent głosowy Bixby, który zyskał nowe usprawnienia, w tym rozumienie naturalnego języka. Nie mogło też zabraknąć dalszych ulepszeń funkcji Galaxy AI, jak na przykład zaawansowana edycja obrazów za pomocą funkcji Photo Assist.

Ciekawie zapowiada się też nowa funkcja Udostępnianie pamięci, która umożliwia dostęp do danych ze wszystkich telefonów i tabletów Samsunga, należących do użytkownika. Pliki w pamięci tych urządzeń będą dostępne bezpośrednio w aplikacji Moje Pliki na telefonie. Dostęp do plików będzie można uzyskać również na innych urządzeniach Samsunga, nawet na telewizorze.

One UI 8.5 wprowadza także szybsze łączenie się z urządzeniami Smart View. Można teraz dodać skrót na ekranie głównym, aby natychmiast zmirrorować ekran telefonu na telewizorze lub innym ekranie.

Kolejną zmianą są ulepszone funkcje Auracast. Słuchanie i nadawanie dźwięku za pomocą Auracast będzie łatwiejsze, a opcje dotyczące tej funkcji znajdują się teraz w menu Transmisja audio w Ustawieniach. Co więcej, oprócz dźwięku multimediów przez Auracast będzie można teraz transmitować swój głos, korzystając przy tym z mikrofonu telefonu.

Szereg zmian objął także aplikację Samsung Health, na przykład ulepszone raporty tygodniowe czy nowe opcje nieudostępniania swoich statystyk w mediach społecznościowych.