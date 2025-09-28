Z One UI 8.5 łatwiej ukryjesz zdjęcia i sprawniej połączysz z 5G

Samsung szykuje znaczącą aktualizację interfejsu One UI 8.5, która może zadebiutować wraz z serią Galaxy S26 na początku 2026 roku. Spośród wielu nowości w tej wersji systemu na uwagę zasługują dwie kluczowe funkcje: Album prywatny w aplikacji Galeria oraz rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję do poprawy łączności sieciowej.

Jak donosi SamMobile, w aplikacji Galeria pojawi się opcja albumu prywatnego, pozwalająca na łatwe ukrywanie zdjęć i filmów bez konieczności przenoszenia ich do Bezpiecznego folderu. Dotychczas użytkownicy musieli korzystać z odrębnej, zaszyfrowanej przestrzeni, co było niewygodne i utrudniało szybki dostęp do chronionych materiałów. Nowość, która wcześniej pojawiła się jako funkcja eksperymentalna w One UI 8, w kolejnej wersji będzie już w pełni dostępna i umożliwi zabezpieczenie prywatnych treści bezpośrednio w Galerii, co znacznie uprości i usprawni zarządzanie nimi.

One UI 8.5 usprawni łączenie się z sieciami

Druga ważna innowacja w One UI 8.5 to „Przełącz się na dane z AI” – inteligentne przełączanie między siecią Wi-Fi a danymi mobilnymi. Funkcja zawiera dwie opcje. Pierwsza to „Inteligentna ocena połączeń”, która na podstawie jakości sygnału Wi-Fi automatycznie przełączy na dane mobilne, gdy sygnał będzie słaby lub połączenie straci internet. Druga to „Inteligentny przełącznik sieciowy”, uczący się wzorców korzystania z Wi-Fi i na tej podstawie zmieniający sieć – przykładowo po opuszczaniu domu czy biura. Nowości mają zapewnić jeszcze większą skuteczność i efektywność połączeń niż stosowane wcześniej mechanizmy. Choć Samsung wykorzystuje tu algorytmy uczenia maszynowego, prezentuje je jako elementy AI, by ułatwić odbiór przez użytkowników.