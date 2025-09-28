Z One UI 8.5 łatwiej ukryjesz zdjęcia i sprawniej połączysz z 5G
Samsung szykuje nową funkcję w swojej aplikacji Galeria. Wraz z premierą aktualizacji One UI 8.5 użytkownicy otrzymają możliwość ukrywania zdjęć i filmów bezpośrednio w aplikacji dzięki opcji Album prywatny. Na tym jednak nie koniec w nowym interfejsie Samsunga.
Samsung szykuje znaczącą aktualizację interfejsu One UI 8.5, która może zadebiutować wraz z serią Galaxy S26 na początku 2026 roku. Spośród wielu nowości w tej wersji systemu na uwagę zasługują dwie kluczowe funkcje: Album prywatny w aplikacji Galeria oraz rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję do poprawy łączności sieciowej.
Jak donosi SamMobile, w aplikacji Galeria pojawi się opcja albumu prywatnego, pozwalająca na łatwe ukrywanie zdjęć i filmów bez konieczności przenoszenia ich do Bezpiecznego folderu. Dotychczas użytkownicy musieli korzystać z odrębnej, zaszyfrowanej przestrzeni, co było niewygodne i utrudniało szybki dostęp do chronionych materiałów. Nowość, która wcześniej pojawiła się jako funkcja eksperymentalna w One UI 8, w kolejnej wersji będzie już w pełni dostępna i umożliwi zabezpieczenie prywatnych treści bezpośrednio w Galerii, co znacznie uprości i usprawni zarządzanie nimi.
One UI 8.5 usprawni łączenie się z sieciami
Druga ważna innowacja w One UI 8.5 to „Przełącz się na dane z AI” – inteligentne przełączanie między siecią Wi-Fi a danymi mobilnymi. Funkcja zawiera dwie opcje. Pierwsza to „Inteligentna ocena połączeń”, która na podstawie jakości sygnału Wi-Fi automatycznie przełączy na dane mobilne, gdy sygnał będzie słaby lub połączenie straci internet. Druga to „Inteligentny przełącznik sieciowy”, uczący się wzorców korzystania z Wi-Fi i na tej podstawie zmieniający sieć – przykładowo po opuszczaniu domu czy biura. Nowości mają zapewnić jeszcze większą skuteczność i efektywność połączeń niż stosowane wcześniej mechanizmy. Choć Samsung wykorzystuje tu algorytmy uczenia maszynowego, prezentuje je jako elementy AI, by ułatwić odbiór przez użytkowników.
Poza tym One UI 8.5 przyniesie odświeżony design wielu systemowych aplikacji, w tym Telefonu, Ustawień i Galaxy Themes, a także usprawnienia w płynności działania i personalizacji interfejsu. Wszystko to ma na celu uczynić korzystanie z urządzeń Galaxy bardziej wygodnym, inteligentnym i bezpiecznym.