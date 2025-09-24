Samsung szykuje rewolucję. One UI 8.5 wygląda jak iOS, działa jak AI
Samsung przygotowuje największą od lat aktualizację swojego systemu. One UI 8.5 przyniesie nowe funkcje sztucznej inteligencji, zmieni wygląd na bardziej "apple'owy" i pozwoli dopasować telefon do własnych potrzeb.
One UI 8.5 coraz bliżej
Wciąż niewielu użytkowników Samsungów otrzymało One UI 8, a już mamy coraz więcej przecieków na temat kolejnej wersji tego oprogramowania. Z ujawnionych buildów wynika, że Samsung mocno eksperymentuje zarówno z wyglądem, jak i z funkcjami AI.
Zmiany są na tyle duże, że One UI 8.5 może być czymś więcej niż tylko "połówkową" aktualizacją.
Nowe AI prosto na ekran główny
W kodzie launchera pojawiły się odwołania do funkcji AI Agents. Użytkownik będzie mógł zadawać pytania i dostawać krótkie, jasne odpowiedzi.
Co ważne, Samsung nie zamknie się na jedno rozwiązanie. Do wyboru mogą być różni dostawcy: Google Gemini, Perplexity, a także własny model Gauss. To oznacza, że pasek wyszukiwania na ekranie głównym może całkowicie zmienić swoje zadanie.
Inspiracja firmą Apple czy kopia?
W przeciekach widać wyraźnie, że Samsung sięga po pomysły Apple'a. W aplikacjach systemowych pojawia się charakterystyczny pływający pasek wyszukiwania, nowe cieniowanie i zaokrąglone ikony. Interfejs przypomina w tym momencie iOS 26 z kontrowersyjnym stylem Liquid Glass.
To zaskakuje, bo równolegle Android 16 wprowadza własne zmiany w Material 3 Expressive. Samsung jakby celowo poszedł jednak w stronę giganta z Cupertino.
Szybkie ustawienia po nowemu
Kolejna duża nowość dotyczy panelu szybkich ustawień (Quick Panel). Ma on być w pełni konfigurowalny. Ikony będzie można powiększać, przesuwać, a nawet całkowicie usunąć. Ma to otworzyć drogę do stworzenia własnego, przejrzystego panelu, którego od dawna domagali się użytkownicy.
Tak duża swoboda to coś, czego do tej pory brakowało.
Premiera z Galaxy S26?
Na razie mówimy o przeciekach z wczesnych wersji systemu. Jednak wiele wskazuje na to, że One UI 8.5 zadebiutuje razem z serią Galaxy S26. Ta odbędzie się podczas wydarzenia Galaxy Unpacked, prawdopodobnie 14 lub 21 stycznia 2026 roku.
Jeśli wszystko się potwierdzi, Samsung faktycznie dostarczy aktualizację, która może zmienić sposób korzystania z telefonu. A jak będzie w rzeczywistości, dowiemy się prawdopodobnie za niecałe 4 miesiące.