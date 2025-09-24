Samsung szykuje rewolucję. One UI 8.5 wygląda jak iOS, działa jak AI

One UI 8.5 coraz bliżej

Wciąż niewielu użytkowników Samsungów otrzymało One UI 8, a już mamy coraz więcej przecieków na temat kolejnej wersji tego oprogramowania. Z ujawnionych buildów wynika, że Samsung mocno eksperymentuje zarówno z wyglądem, jak i z funkcjami AI.

Zmiany są na tyle duże, że One UI 8.5 może być czymś więcej niż tylko "połówkową" aktualizacją.

Nowe AI prosto na ekran główny

W kodzie launchera pojawiły się odwołania do funkcji AI Agents. Użytkownik będzie mógł zadawać pytania i dostawać krótkie, jasne odpowiedzi.

Co ważne, Samsung nie zamknie się na jedno rozwiązanie. Do wyboru mogą być różni dostawcy: Google Gemini, Perplexity, a także własny model Gauss. To oznacza, że pasek wyszukiwania na ekranie głównym może całkowicie zmienić swoje zadanie.

Inspiracja firmą Apple czy kopia?

W przeciekach widać wyraźnie, że Samsung sięga po pomysły Apple'a. W aplikacjach systemowych pojawia się charakterystyczny pływający pasek wyszukiwania, nowe cieniowanie i zaokrąglone ikony. Interfejs przypomina w tym momencie iOS 26 z kontrowersyjnym stylem Liquid Glass.

To zaskakuje, bo równolegle Android 16 wprowadza własne zmiany w Material 3 Expressive. Samsung jakby celowo poszedł jednak w stronę giganta z Cupertino.

Szybkie ustawienia po nowemu

Kolejna duża nowość dotyczy panelu szybkich ustawień (Quick Panel). Ma on być w pełni konfigurowalny. Ikony będzie można powiększać, przesuwać, a nawet całkowicie usunąć. Ma to otworzyć drogę do stworzenia własnego, przejrzystego panelu, którego od dawna domagali się użytkownicy.

Tak duża swoboda to coś, czego do tej pory brakowało.

Premiera z Galaxy S26?

Na razie mówimy o przeciekach z wczesnych wersji systemu. Jednak wiele wskazuje na to, że One UI 8.5 zadebiutuje razem z serią Galaxy S26. Ta odbędzie się podczas wydarzenia Galaxy Unpacked, prawdopodobnie 14 lub 21 stycznia 2026 roku.