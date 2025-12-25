Google chce naprawić Androida. Magia będzie działa się w tle

Korzystanie z Gemini na Androidzie bywa irytujące. AI można aktywować albo przytrzymując przycisk na obudowie telefonu, albo poleceniem głosowym. Możemy wtedy zadać mu pytanie lub poprosić o zrobienie czegoś.

Rzecz w tym, że wciśnięcie przycisku wstecz całkowicie wyłącza Gemini. Nie działa on jak aplikacja, która pozostaje w tle, więc kolejne uruchomienie oznacza, że nie pamiętaj poprzedniej rozmowy i wszystko trzeba zaczynać od nowa. Google chce to zmienić.

Google naprawi Gemini na Androidzie

Najnowsza wersja aplikacji Google wprowadza w tej kwestii zmianę. Po wyłączeniu Gemini ten już nie będzie całkowicie przepadał. Zamiast tego aplikacja ma być minimalizowana do niewielkiego przycisku, który pozostanie w rogu ekranu. Dzięki temu sztuczną inteligencję będziemy mogli ponownie włączyć i będzie ona pamiętała poprzednią rozmowę.