One UI 8.5 z zaskakującą nowością. Google porzucił to lata temu

Samsung może szykować w swojej nakładce niespodziewany powrót do przeszłości. Jak donosi AssembleDebug z Android Authority, analiza plików wczesnego buildu One UI 8.5 dokonana metodą APK teardown ujawniła, że producent testuje eksperymentalną funkcję udostępniania plików w Quick Share za pomocą NFC.

Z odkrytego w kodzie ciągu znaków wynika, że użytkownicy będą mogli rozpocząć transfer danych, zbliżając do siebie dwa urządzenia Galaxy – dokładnie tak, jak działało popularne lata temu Android Beam, wprowadzone w 2011 roku. Choć ten sposób przesyłania został porzucony, Samsung najwyraźniej rozważa jego wskrzeszenie, tyle że w nowym wydaniu. W przeciwieństwie do Android Beam, który używał Bluetooth po nawiązaniu wstępne komunikacji przez NFC, Quick Share może korzystać z Wi-Fi Direct, co zapewni znacznie wyższą przepustowość.

Testowana funkcja wprowadzi dodatkowe opcje wizualne, np. wybór animacji towarzyszącej przesyłaniu. AssembleDebug zwraca uwagę, że takie rozwiązanie może być inspirowane systemem iOS i jego funkcją NameDrop, umożliwiającą szybkie nawiązywanie połączeń między dwoma smartfonami przez zbliżenie i wysyłanie danych kontaktowych.