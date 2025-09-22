Oprogramowanie

One UI 8.5 z zaskakującą nowością. Google porzucił to lata temu

Trwają już prace nad One UI 8.5, czyli kolejną edycją interfejsu Samsunga. Analiza kodu wczesnych wersji oprogramowania ujawnia plany producenta, w tym przywrócenie funkcji porzuconej lata temu.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:52
Samsung może szykować w swojej nakładce niespodziewany powrót do przeszłości. Jak donosi AssembleDebug z Android Authority, analiza plików wczesnego buildu One UI 8.5 dokonana metodą APK teardown ujawniła, że producent testuje eksperymentalną funkcję udostępniania plików w Quick Share za pomocą NFC.

Z odkrytego w kodzie ciągu znaków wynika, że użytkownicy będą mogli rozpocząć transfer danych, zbliżając do siebie dwa urządzenia Galaxy – dokładnie tak, jak działało popularne lata temu Android Beam, wprowadzone w 2011 roku. Choć ten sposób przesyłania został porzucony, Samsung najwyraźniej rozważa jego wskrzeszenie, tyle że w nowym wydaniu. W przeciwieństwie do Android Beam, który używał Bluetooth po nawiązaniu wstępne komunikacji przez NFC, Quick Share może korzystać z Wi-Fi Direct, co zapewni znacznie wyższą przepustowość.

Testowana funkcja wprowadzi dodatkowe opcje wizualne, np. wybór animacji towarzyszącej przesyłaniu. AssembleDebug zwraca uwagę, że takie rozwiązanie może być inspirowane systemem iOS i jego funkcją NameDrop, umożliwiającą szybkie nawiązywanie połączeń między dwoma smartfonami przez zbliżenie i wysyłanie danych kontaktowych. 

Warto zaznaczyć, że funkcja NFC w Quick Share figuruje jako eksperymentalna – użytkownicy prawdopodobnie będą musieli dobrowolnie wziąć udział w testach. Nie da się też wykluczyć, że ostatecznie nigdy nie trafi do publicznego wydania One UI 8.5. Takie ograniczenie jest typowe dla odkryć pochodzących z analiz APK: pokazują one, nad czym pracuje producent, ale nie zawsze zapowiadają finalne nowości, które zobaczymy w aktualizacji.

Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Android Authority